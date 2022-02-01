دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة مشروع ترميم مدرسة ثانوية بمدينة تعز اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ سبع سنوات.



وأوضحت «جمعية الحكمة اليمانية»، المنفذة للمشروع في بيان، أنها سلمت موقع المشروع للمقاول للبدء في أعمال التنفيذ للمشروع الذي يشمل بناء 10 فصول إضافية مع ملحقاتها وترميم وتأهيل المباني القديمة وتأثيث وتجهيز الفصول وغير ذلك من الاحتياجات والإصلاحات التي تحتاجها المدرسة التي بنتها الكويت قبل عقود.



وكانت الكويتية للإغاثة قد دشنت مطلع الشهر الجاري أعمال إعادة ترميم وتأثيث وصيانة مدرستين ثانويتين في مدينة تعز اليمنية استمرارا لجهود الجمعية في ترميم وصيانة عشرات المدارس التي بنتها الكويت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في مختلف المحافظات اليمنية.



ونفذت الجمعية العام الماضي 28 مشروعا في قطاع التعليم في محافظات يمنية عدة شملت عمليات صيانة وترميم وتأثيث 21 مدرسة مع إضافة فصول دراسية إلى بعضها وخمس كليات ومعاهد فنية ودعم ثلاث من مطابع الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت بوحدات فرز ألوان متكاملة مع تكاليف تشغيلها مدة عام بالإضافة إلى كفالة 100 معلم في جزيرة سقطرى اليمنية مدة عام.