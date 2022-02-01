أصدر الكاتب والناقد علاء الجابر ديوانه الشعري الغنائي بعنوان «عالمي الصغير» والمخصص للأطفال في سنّ الطفولة المتوسطة.



يتكون الديوان من 20 قصيدة، تتناول العديد من القيم والقضايا والمواضيع التي كتبت بلغة تتناسب ومستوى الطفل، مثل حب الوطن والأسرة والتحلي بالأخلاق الحميدة وفوائد السفر، كما تطرق الديوان للأماكن التي يحب الطفل زيارتها مثل السيرك وحديقة الحيوان.



وقد قام الجابر برسم عدة لوحات بريشته لـ 8 قصائد من قصائد الديوان، هي: «وطني»، «توأم»، «الثعلب والأرنب»، «شغف»، «النورس والغيمة»، «الكمبيوتر»، «قطرة مطر» و«مظلتي».



في حين اختار أن يشاركه في رسم بقية القصائد مجموعة من الرسامين الشباب في مصر، وهم كالتالي:



الفنانة فريدة خالد التي أنجزت 3 لوحات لقصائد: «الحوت الأحدب»، «السيرك»، «كورونا».



أما الفنانة ولاء عبدالوهاب فقد أنجزت لوحتين لقصيدتي «حديقة الحيوان»، «رضا الناس».



والفنانة ندى النحاس أنجزت لوحتين لقصائد «في البحر»، «كلبي».



والفنان محمد حنورة أنجز لوحتين لقصائد «الأمي»، «قد لا أبصر».



في حين قامت الفنانة نورهان الإمام برسم لوحة لقصيدة «أنا فنان»، والفنانة تسنيم ميرغني قامت برسم لوحة لقصيدة «الأسفار»، والفنانة آية عباس قامت برسم لوحة لقصيدة «أخطار الشارع».



ومن الجدير بالذكر، أن هذا هو الديوان الشعري الأول الموجه للأطفال للكاتب علاء الجابر الذي سبق أن قدم العشرات من أغاني وقصائد الأطفال من خلال التلفزيون والمسرحيات والأوبريتات الغنائية. وحصل على العديد من الجوائز في هذا المجال.