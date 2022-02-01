ضمن اهتمامها بتقديم الدعم والمساعدة للفئات المحتاجة داخل الكويت، قامت جمعية الهداية الخيرية بتوزيع 800 كوبون مواد غذائية على الأسر المتعففة والمحتاجة، بحسب عدد أفرادها من خلال مشروع مصرف العشيات، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال رئيس جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل المطيري: إن الجمعية نفذت مشروع العشيات من خلال خطة محكمة، لمساعدة أسر الأرامل والأيتام والمرضى وضعفاء الدخل، وتوفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وتخفيف الأعباء عنهم، وسد جزء من احتياجاتهم اليومية، وتعزيز التراحم والتكافل داخل المجتمع.



وأكد المطيري أنَّ الجمعية تعمل على بذل أقصى ما تستطيع لمساعدة المحتاجين والفقراء وأصحاب الحاجات داخل الكويت وخارجها؛ انطلاقًا من مبادئ شريعتنا الإسلامية التي تحث على إحياء روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتقوية روابط المحبة بينهم، كذلك تفعيل دور المسلم تجاه أخيه المسلم، والسعي في قضاء حوائجه؛ لما له من فضل عظيم وأجر كبير.

وأضاف المطيري أن جمعية الهداية الخيرية حريصة على تحقيق الدقة والأمانة في تنفيذ هذه المشاريع ابتداء من دراسة الحالات الاجتماعية وفرزها في فترة وجيزة والإشراف على المشروع بمختلف جوانبه حتى يحقق أهدافه.

وفي ختام تصريحه أشاد رئيس بن دليل، بالتعاون المثمر والبناء الذي تقوم به الجمعية مع الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية لإعانة الأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت، ومن ذلك مشروع مصرف العشيات، مجدداً شكره للأمانة العامة للأوقاف على دعمها المتواصل للمشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية داخل الكويت، مما يصب بشكل رئيسي في خدمة العمل الخيري ودعمه واستمراريته.