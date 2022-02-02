دخول رجب الحرام وبرد العقارب ويختتم ببرد السم



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن شهر فبراير الذي حل أمس الثلاثاء زاخر بالمناسبات الوطنية والأحداث الفلكية.

وأضاف المرزوق أن هذا الشهر يشهد دخول شهر رجب اليوم الأربعاء، حيث ولد هلاله صباح أمس الثلاثاء وتحديدا في الساعة 8.47 ص، كما يشهد الشهر دخول نوء سعد الذابح في التاسع منه وبرد العقارب في العاشر منه ثم برد عقرب الدم 19 منه.



وتـــــابع المرزوق: يشهد فبراير أيضا دخول برج الحوت 20 فبراير ونوء بلع 24 فبراير ثم يحل العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج، ليختتم ببرد عقرب السم 28 فبراير.