أعلنت شركة الارجان العالمية العقارية عن توقيعها اتفاقية صانع سوق مع شركة ثروة للاستثمار، على ان تبدأ ثروة بصفتها صانع سوق أول لسهم الشركة عملها خلال الشهر الجاري.



وفي هذا السياق، رحب الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية م.خالد المشعان بالتعاقد مع شركة ثروة للاستثمار التي تمتلك خبرة مميزة كصانع سوق لعدد من الشركات المدرجة في البورصة، كما انها من أولى الشركات التي حصلت على رخصة صانع سوق في الكويت.

وأضاف ان النظرة والرؤية المستقبلية لشركة الارجان العالمية العقارية التي تركز على صناعة وابتكار بيئة خضراء وحياة يحبها الجميع تتوافق وتتناغم مع عملية صناعة السوق على السهم طوال وقت التداول التي تسهم في تعزيز آليات الاستدامة المالية لأسهم الشركات التي تتداول في إطاره.



وأشار إلى ان العمل مع «ثروة» يدعم استمرارية وجود طلبات وعروض دائمة على السهم دون فجوات كبيرة بين العرض والطلب، وهو أمر يساعد على زيادة كفاءة السوق مع تمكين المتداولين من زيادة تملكهم بالسهم أو تقليصها بيسر وسهولة المقارنة بالنظام السابق نظرا لتواجد اوامر العرض والطلب بشكل مستمر سواء من المتداولين أو من صانع السوق، موضحا الهدف الاساسي من وجود صانع السوق وهو ايجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.

واختتم المشعان بالتأكيد على تفاؤله بالعمل مع «ثروة» كصانع سوق أول لسهم الارجان العقارية.