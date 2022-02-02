أعلنت «فوربس» الشرق الوسط، عن قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2022، حيث حلت 4 كويتيات ضمن القائمة، وهن: نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ونائبة الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله بشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، ورئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح، والرئيسة التنفيذية لشركة «زين الكويت» إيمان الروضان.



وتضم قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعا، وتتصدر كل من الإمارات ومصر القائمة بـ 7 مشاركات، تليهما السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ 4 مشاركات لكل منها.



شيخة البحر في الصدارة



وحلت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، في صدارة تصنيف أقوى سيدات الأعمال على مستوى الكويت، كما جاءت في المرتبة 10 ضمن التصنيف العام، وذلك بفضل إنجازاتها في العمل المصرفي وخطواتها اللافتة في خدمة المجتمع.



وتمتلك شيخة البحر مشاركة فاعلة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي تستهدف تمكين الشباب وتطوير التعليم بالإضافة إلى مساندة جهود تعزيز المساواة ودعم تمكين المرأة في مختلف المجالات.



وتشغل البحر منصب رئيس لجنة التنمية البشرية والعمرانية، التابع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، حيث عملت على العديد من الاستراتيجيات المهمة التي تشمل إصلاح الرعاية الصحية والتعليم والحفاظ على البيئة وكذلك ملف إعادة الهيكلة الحكومية لمكافحة الفساد، بجانب مشاركتها في تحديد الأهداف المتوسطة وطويلة المدى للتنمية ورسم السياسات المستقبلية بالتوافق مع رؤية دولة الكويت، وتحقيق مختلف أهداف الخطط التنموية للبلاد.



وهي أيضا عضو بمجلس أمناء مركز العجيري العلمي للبحث والتطوير والخاص بمجال علوم الفلك والفضاء والمعني بتوفير بيئة حاضنة للإبداع الفلكي وتطوير هذا العلم والحفاظ على استمرارية مسيرته في الكويت.



وتسهم البحر كنائب للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في صياغة التطور اللافت الذي يحققه البنك منذ سنوات على صعيد الاستدامة بالإضافة إلى مساهمتها في رسم السياسات ووضع الخطط التي تدعم تنفيذ توجهات البنك الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ التمويل المستدام ومساندة التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتخفيف من مخاطر تغير المناخ.



وضحة الخطيب



وحلت في المركز الثاني كويتيا والـ 17 في الترتيب العام، نائبة الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله بشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، والتي التحقت للعمل بالشركة منذ 25 عاما، بينما تولت منصبها الحالي في عام 2019، الذي سجلت الشركة فيه إيرادات بقيمة 25 مليار دولار.



وتعد الخطيب أول سيدة ترأس «جمعية معالجات الغاز» لفروع مجلس التعاون الخليجي كذلك كانت عضوا في مجلس إدارة الشركة الكويتية للستايرين خلال العام المالي 2018 /2019، كما ترأست الشركة الكويتية لإنتاج الباراكسيلين منذ مايو 2019.



وتبلغ قدرة مصفاة ميناء عبدالله، المتخصصة في تكرير الخام الثقيل عالي الكبريت 270 ألف برميل يوميا، كما أنها ثاني مصفاة في الكويت يتم تسجيلها في آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة.



هنادي الصالح



جاءت في المرتبة الثالثة على صعيد الترتيب الكويتي والـ 18 بالترتيب العام، رئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح، والتي انضمت إلى الشركة منذ 15 عاما، وسجلت الشركة تحت قيادتها في عام 2020 إيرادات بلغت 5.2 مليارات دولار، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بعام 2019.



وفي يناير 2021، استثمرت «أجيليتي» 35 مليون دولار في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC)، لاستهداف الشركات التي تقدم حلولا مستدامة في مجال الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والصناعة والتنقل والتكنولوجيا الناشئة.

وفي ديسمبر 2021، وقعت الصالح على مبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.



إيمان الروضان



حلت الرئيسة التنفيذية لشركة «زين الكويت» إيمان الروضان بالمرتبة الرابعة كويتيا والـ 22 بالترتيب العام، والتي بدأت مسيرتها المهنية في شركة زين الكويت عام 1998، وشغلت منصبها الحالي منذ عام 2015، لتعد أول سيدة تنفيذية في مجموعة زين.



وسجلت زين الكويت، التي لديها 2.3 مليون عميل، إيرادات بلغت 779 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021، ما يجعلها الشركة الأكثر ربحية في المجموعة بصافي دخل قدره 193 مليون دولار.



وتمتلك الروضان عضوية مجموعة المصالح الإقليمية (GSMA) العالم العربي، وعضوية مجموعة الرؤساء التنفيذيين للشؤون التنظيمية (CROG)، وفي ديسمبر 2021 أعلنت شركة زين الكويت عن تعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصة لتقديم خدمات الاتصالات وحلول التحول الرقمي.



البنوك في الصدارة



وبالعودة إلى قائمة فوربس لأول 50 سيدة بالشرق الأوسط، فقد تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 16 مشاركة، يليه قطاعي التجزئة والشركات القابضة المتنوعة بواقع 6 مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بـ 5 مشاركات.



وتقود أكثر من 25% من سيدات القائمة هذا العام مكاتب إقليمية وأقساما لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، مثل سعيدة جعفر من شركة (Visa) وديريا ماتراس من (Meta)، إضافة إلى ريما عاصي من شركة (McKinsey & Company).



وقادت العديد من سيدات الأعمال شركاتهن إلى اجتياز التوقعات في عام 2021، تحت قيادة سارة السحيمي، تحولت السوق المالية السعودية «تداول» إلى مجموعة قابضة ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره.



بينما باعت منى عطايا حصة أغلبية من شركتها (Mumzworld) إلى مجموعة تمر السعودية في إحدى أهم صفقات التخارج للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021.

وأشرفت صوفي دويرو من (Cartier) على تعاون عملاق المجوهرات مع إكسبو 2020 دبي لإطلاق جناح المرأة وهو أول جناح مستقل مخصص للمرأة في معرض عالمي.