سلمى الحجاج: استثمارنا سخي برأس المال البشري لتعزيز كفاءات موظفينا

تعيين 302 كويتي بينهم 133 سيدة وتوفير 29 فرصة للشباب.. بدوام جزئي

المساواة بين الجنسين في المزايا الوظيفية أحد أهم إنجازاتنا في العام الماضي

أطلقنا «أجيال تك».. البرنامج الأول من نوعه محلياً للتدريب والتعليم المستمر

تدريب الموظفين يمثل ركناً أساسياً في مساعينا لتطبيق مبادئ الاستدامة

صمّمنا «سفراء البيانات».. أول برنامج كويتي قائم بذاته للبيانات والتحليلات

نتعاون مع منصة «يوروموني» لتوفير برامج تدريبية يسهل الوصول إليها

شراكة مع «فيتش» و«PWC» لتدريب القيادات والوسطى ومديري الثروات



في إطار دورها الرئيسي لتطبيق استراتيجية بنك الخليج 2025، شهد عام 2021 دورا متميزا لإدارة الموارد البشرية في تكريس مكانته الريادية، كبنك المستقبل، حيث حقق البنك نموا قياسيا في التدريب والتوظيف ونسبة العمالة الوطنية.



وفي هذا السياق، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: «نضع معايير عالية لموظفينا منذ بداية عملية التوظيف، ونواكب معهم التدريب والتطوير والتعليم المستمر في كل مراحل تدرجهم الوظيفي، وصولا إلى التميز الذي ينشده ويتوقعه عملاؤنا».



وأضافت أنه مع توجه القطاع المصرفي نحو حقبة جديدة من الرقمنة، أظهر بنك الخليج ديناميكية كبيرة في الاستجابة السريعة لمتطلبات التطور التكنولوجي، الهادفة إلى تحويل «الخليج» إلى بنك رقمي متكامل يرقى إلى تطلعات الأجيال القادمة، تطبيقا لشعاره «معاكم دوم بالـ 60 سنة المقبلة».



الاستثمار برأس المال البشري



وتابعت الحجاج، بالقول: «نفخر بأن يكون الخليج من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا».



وذكرت أن البنك قام بتعيين 302 كويتي من الخريجين الجدد من بينهم 133 سيدة في 2021، مع اتاحة 29 فرصة عمل ـ دوام جزئي للشباب لخلق قوة عاملة كويتية مستدامة.



ولفتت إلى أن تدريب وتطوير الموظفين مثلت ركنا أساسيا في مساعي البنك لتطبيق مبادئ الاستدامة، التي تكللت بإصدار التقرير الأول للبنك عن 2020، مشيرة إلى عدد من الانجازات والبرامج والدورات التي نظمتها إدارة الموارد البشرية في عام 2021 وتتمثل فيما يلي:



مساواة المزايا الوظيفية



يعد قرار مجلس إدارة البنك بإلغاء التميز وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في المزايا الوظيفية من أهم انجازات عام 2021، تطبيقا لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بتمكين المرأة، وتفعيلا لاستراتيجية البنك 2025، التي يرتكز أحد أركانها على تحقيق الاستدامة المجتمعية داخل البنك وخارجه.



ويسهم القرار في خلق بيئة عمل مثالية تتسم بالعدالة والمساواة بين موظفي البنك، إذ يساعد تمكين المرأة في مكان العمل على زيادة قاعدة المواهب والخبرات داخل البنك، إلى جانب زملائهن من الرجال، ما يوسع دائرة الأفكار والابتكارات في مختلف الأنشطة، ويخلق منافسة ايجابية لتحقيق أهداف البنك، التي بدورها تدعم قدرة «الخليج» على اتخاذ قرارات تسهم في تحقيق الخطط الاستراتيجية وإنجاز الأهداف المنشودة.



«أجيال تك»



دشن بنك الخليج باكورة برامجه التدريبية للشباب، حديثي التخرج والموظفين الجدد، المتخصصين في التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين برنامج الخليج «أجيال تك» وشركة CODED الكويتية، وهي أول شركة تقيم معسكرات تدريبية لتعليم البرمجة في الشرق الأوسط.



ويعد برنامج الخليج «أجيال تك»، البرنامج الأول من نوعة في الكويت، المعني بتطبيق مفهوم التعليم والتدريب المستمر، للشباب المتخصصين في مختلف مجالات التكنولوجيا، إذ ينخرط الموظفون الجدد والشباب حديثي التخرج في برنامج تدريبي مكثف، على غرار المعسكرات التقنية لإعدادهم لوظائف المستقبل، بما يتواكب مع استراتيجية البنك 2025.



يأتي البرنامج كامتداد وتطور لبرنامج «أجيال» المستمر منذ عام 2014، حيث يسعى «الخليج» من خلال مبادرة «أجيال»، إلى تنمية مهارات المواهب الشابة بهدف تطوير قدرات القطاع المصرفي المحلي، من خلال إعداد قادة كويتيين في المستقبل، وكذلك المساعدة على تطوير المهارات المصرفية الأساسية للمتدربين، والأشخاص الذين أظهروا إمكانات نمو على المستويين الشخصي والمهني.



دكتور البيانات



وفي ذات الإطار، عقد بنك الخليج دورة تدريبية لموظفيه بقيادة د. توماس ريدمان، الخبير العالمي المتخصص في جودة البيانات وتحليلاتها، والمعروف عالميا باسم دكتور البيانات «Data Doc»، وتأتي الدورة كجزء من برنامج «سفراء البيانات» الذي أطلقه بنك الخليج مؤخرا، والذي درب من خلاله 142 موظفا من مختلف الإدارات على جودة البيانات الرئيسية والتحليلات، بهدف رفع مهارات الموظفين وتمكينهم من استخدام علوم البيانات المتقدمة من أجل تعزيز خدمات ومنتجات البنك.



يذكر أن منهج برنامج سفراء البيانات تم تطويره داخليا بالكامل من قبل وحدة التحول الرقمي والابتكار في بنك الخليج، وهو أول برنامج قائم بذاته للبيانات والتحليلات في البلاد، علما أن المنهج الجديد وضعته كفاءات كويتية، ليتم اعتماده بعد ذلك من قبل خبير البيانات المشهور عالميا، الدكتور توماس ريدمان.



«يوروموني للتعليم»



على صعيد متصل، تعاون بنك الخليج مع مؤسسة يوروموني للتعليم، ليتيح لموظفيه الوصول إلى برامج تعليمية رائدة في القطاع المصرفي، تغطي موضوعات مختلفة، ما يشجع موظفي البنك على المبادرة في الحصول على التدريب، من خلال منصة تعليمية إلكترونية، سهلة الاستخدام، توفر التعليم الذاتي عند الطلب، يسهل الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان.

يذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت «يوروموني» برامج تدريبية لأكبر 10 بنوك في العالم، وعدد المتدربين لديها تجاوز 25.000 موظف، في أكثر من 80 دولة.



وتضاف هذه المنصة التعليمية إلى سلسلة مبادرات وفرها البنك لتطوير رأس المال البشري، والتأكد من بقاء الموظفين على اطلاع دائم بأبرز تطورات القطاع المصرفي، وأحدث اتجاهات التكنولوجيا المالية.



فيتش للتعليم



وبالتعاون مع فيتش للتعليم، حصل 35 من مديري علاقات الأولوية والثروة في بنك الخليج على شهادة Fitch لإدارة الثروات، وذلك بعد اجتيازهم برنامجا لمدة شهرين، يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لبنك الخليج، الرامية لتطوير الأعمال التجارية مع شريحة الأثرياء وذوي الملاءة المالية المرتفعة، من خلال تقديم خدمات متميزة.



شراكة مع PWC



وبالشراكة مع مؤسسة PWC، تم تنظيم برنامج «ما وراء أجيال» للإدارة الوسطى، على مدى 6 أشهر، لتمكين 20 من الكفاءات الكويتية في المناصب القيادية، بما يتماشى مع المهام والأهداف المحددة من قبل بنك الخليج، الرمية إلى تطوير قيادات قوية على كافة المستويات.



ويمكن هذا البرنامج الموظفين الكويتيين ذوي القدرات المميزة من التغلب على التحديات البالغة التعقيد التي تظهر أثناء توليهم مناصب قيادية أكبر، من خلال استكشاف إيجابيات وسلبيات أساليب واستراتيجيات القيادة المتنوعة، إذ يمكنهم من توسيع قدرتهم على بناء فرق عمل منتجة، وقيادة التغيير، ومواجهة الأزمات، وخلق ثقافة عالية الأداء.



الالتزام الرقابي



والتزاما بتطوير موظفيه لمواكبة أحدث متطلبات الجهات الرقابية في السوق، عقد بنك الخليج تدريبا داخليا مكثفا، حول أحدث متطلبات هيئة أسواق المال، لتعزيز ثقافة الالتزام الرقابي، من خلال التطبيق الجيد للقرارات والمتطلبات الرقابية.



وشارك في التدريب عدد كبير من موظفي البنك، إلى جانب أعضاء إدارات الاستثمارات وشؤون مجلس الإدارة والتدقيق الداخلي والإدارات القانونية، وذلك في إطار حرص البنك على تدريب الموظفين من مختلف الإدارات بأحدث المتطلبات الرقابية، وتزويدهم بالخبرات اللازمة للقيام بدورهم بفعالية وكفاءة.



ويحرص بنك الخليج على توفير التعليم المستمر لموظفيه في مختلف الادارات، لضمان مواكبتهم للمستجدات المصرفية، واستيفائهم المعايير العالمية للشهادات المهنية، بما ينعكس على شكل خدمات متميزة للعملاء.



تدريب الطلاب



عقد فريق الموارد البشرية في بنك الخليج فعاليتين، بالتعاون مع جامعات مختلفة بالكويت لدعم الشباب ومساعدتهم على صقل مهاراتهم المهنية، وتعد هذه المبادرة الأخيرة جزءا من برنامج الاستدامة الاجتماعية المستمرة للبنك، حيث يقود مبادرات تعليمية متنوعة مصممة لترك تأثير إيجابي على الطلاب والمجتمع.



وضمن التزامه بالاستدامة المجتمعية، قدم بنك الخليج الدعم لجمعية إنجاز، خلال برنامج التدريب الوظيفي Job Shadowing لاستكشاف مهام الوظيفة، إذ قام 10 طلاب جامعيين، بمساعدة خمسة موظفين في قسم الموارد البشرية، لمعرفة المزيد حول المهام اليومية للموظفين.



كما دعم بنك الخليج محاضرة «Head Start» التي نظمتها جمعية إنجاز، وهي عبارة عن ورشة عمل افتراضية عقدت لـ 80 طالبا من إحدى الجامعات، حول الطرق المختلفة التي يمكن للطلاب من خلالها الاستعداد للمقابلات الوظيفية المستقبلية. وتضمنت الفعالية أيضا برنامجا تعليميا لكتابة السيرة الذاتية الاحترافية خطوة بخطوة.



وقدمت مدير عام الموارد البشرية في البنك، سلمى الحجاج، في جامعة الكويت، فعالية تحت عنوان «كيف ترتقي بوظيفتك»، بحضور طلاب كلية الهندسة والبترول.



أما الفعالية الثانية بعنوان «كيف أبدأ» بالتعاون مع جمعية إنجاز وقسم الموارد البشرية، قدمها متطوعو بنك الخليج، والتي استفاد منها 100 طالبة في كلية التربية، وتضمنت موضوعات عن أهمية المقابلة الوظيفية، وكيفية الاستعداد لها.



طلبة الكويت في أميركا



وضمن مسؤولياته الاجتماعية تجاه رعاية الشباب وتمكينهم، رعى بنك الخليج اللقاء التنويري الذي عقده الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، لخريجي الثانوية العامة المقبولين للدراسة هناك العام الماضي.



وعلى هامش هذه الرعاية، قدم قسم التدريب والتطوير في بنك الخليج فرصة الحصول على دورة تدريبية مدفوعة التكاليف لعلوم البيانات والأمن السيبراني لكل الطلاب الحاضرين للقاء التنويري وكل الطلاب الذين تم قبولهم لابتعاث في هذه التخصصات.



40 متدرباً ميدانياً



واحتفل البنك بأربعين متدربا من المتدربين الميدانيين الجدد، في ختام البرنامج التدريبي الميداني الذي أنهاه المتدربون بالادارات المختلفة في أغسطس 2021، والذي غطى جميع الأساسيات المصرفية للمتدربين، ما هيأهم للعمل المصرفي ومكنهم من إدراك وظائف مختلف الإدارات في البنك.

كما ساهم البرنامج في سد الفجوة بين المنهج الأكاديمي الذي تعلموه في الجامعة، والخبرة المعرفية المطلوبة منهم في بيئة العمل اليوم.



الشراكة مع «إنجاز»



ضمن شراكته الطويلة مع جمعية إنجاز الكويتية رعى البنك مسابقة «برنامج الشركة» السنوية، للعام 16 على التوالي، والتي عقدت هذا العام عبر برنامج Zoom، بسبب ظروف أزمة كورونا.



كما شارك البنك في ملتقى «جاهز»، الذي أطلقته جمعية إنجاز لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، إضافة إلى حديثي التخرج، بهدف تقديم خبرات قيادات المجتمع المحلي والعالمي لشباب الكويت، وإطلاعهم على متطلبات سوق العمل اليوم.



ملتقى «جاهز»



ويعمل ملتقى «جاهز» بشكل مباشر على توسيع مدارك الشباب، فيما يتعلق بالوظائف الجديدة ومستقبل الوظائف خلال الأعوام القليلة المقبلة، مع تطور الصناعات والذكاء الاصطناعي، ليكونوا على علم بالمهارات المطلوبة التي تجعلهم جاهزين للالتحاق بسوق العمل وقادرين على خلق قيمة مضافة فيه.



وشارك البنك في برنامج «كيف أبدأ» التدريبي التي تطلقه جمعية إنجاز لطلبة المرحلة الجامعية، والذي يهدف إلى مساعدتهم على تعلم كيفية بناء سيرهم الذاتية والاستعداد لمقابلات العمل.



ويأتي هذا البرنامج تلبية لاحتياجات سوق العمل الحالية، ولتقديم المهارات الاجتماعية والشخصية التي يحتاج إليها كل من يبحث عن عمل أو يحاول بدء حياته المهنية، ويتضمن ذلك توفير المفاهيم الأساسية التي تتعلق بالأعمال واستكشاف الاهتمامات والفرص المهنية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الوظيفية والتدريب الميداني وأهميته.



توظيف الشباب



وضمن مسؤولياته الاجتماعية نحو الشباب عقد «الخليج» أول معرض وظيفي فعلي بعد الجائحة، وذلك في مبنى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، ضمن التزامه بتوفير فرص وظيفية للشباب في الكويت.



وقدم المعرض الفرص الوظيفية المتاحة في إدارات البنك المختلفة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، التي تعكس دعم بنك الخليج لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة».



كما شارك البنك في المعرض الوظيفي الافتراضي الأول لجامعة الشرق الأوسط الأميركية، وقدم رعاية ذهبية للمعرض الذي انطلق الأسبوع الماضي لطلبة الجامعة، ضمن التزام البنك تجاه خلق فرص وظيفية للشباب، وتحقيقا لرؤية «كويت جديدة 2035».



وعقد بنك الخليج ندوة تثقيفية خلال المعرض، تناولت كيفية تصميم وهيكلة الحياة المهنية، بحضور أكثر من 200 مشارك، في حين زار جناح البنك أكثر من 1.000 طالب وخريج من جامعة الشرق الأوسط الأميركية، حيث تلقى البنك 170 طلب وظيفة.

تكريم أكثر من 800 موظف

مع قرب انتهاء العام، عقد بنك الخليج حفلا تكريميا للموظفين، شهد تكريم اكثر من 800 موظف، وذلك ضمن برنامجه لتعزيز ومكافأة الأداء الوظيفي، وشمل الحفل، الذي امتد لساعات ممتعة، موظفين من مختلف إدارات البنك، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في بنك الخليج، الذين قدموا شهادات التكريم للموظفين.

وكرّم البنك موظفيه على جهودهم وإنجازاتهم على صعيد الأداء الوظيفي، وخدمة العملاء المتميزة، والالتزام بالمعايير العالية، والنزاهة الوظيفية.

تطعيم الموظفين ضد «كورونا»

حرصاً على سلامة وصحة موظفيه وأسرهم والمتعاملين معهم، وفي إطار دعمه لخطط الحكومة على مواجهة الجائحة، عمل البنك على تطعيم موظفيه، ضد فيروس كورونا المستجد في مطلع أبريل 2021.

تخريج الدفعة السابعة من برنامج أجيال



تخرج العام الماضي نحو 22 من حديثي التخرج، ضمن الدفعة السابعة لبرنامج أجيال، وانضموا للعمل في أقسام البنك المختلفة، علما أن البرنامج يهدف إلى رعاية المواهب الكويتية الشابة في وقت مبكر من حياتهم المهنية وتطويرهم إلى «مصرفيين شموليين» وإعدادهم لشغل مناصب قيادية مستقبلية.

كما يظهر التزام البنك بتوفير فرص عمل للشباب، من خلال بناء كادر كبير من المصرفيين الكويتيين لصالح كل من البنك والكويت.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت.

يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.

ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.





