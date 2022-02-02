حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، سعر ربطة الخبز للشرائح التي ستستثنى من الدعم الحكومي بـ 1300 ليرة سورية. وطلب القرار الصادر عن الوزارة، والذي بدأ تطبيقه امس من «المؤسسة السورية للمخابز» حساب كمية 10% من الخبز المسلمة للمعتمدين أو السيارات الناقلة أو منافذ بيع «السورية للتجارة» والأكشاك والجمعيات التعاونية بسعر حددته الوزارة بألف و200 ليرة سورية، كما حدد القرار سعر بيع ربطة الخبز من الناقل للمعتمد بألف و250 ليرة سورية للربطة الواحدة. وقبل يومين، أعلنت معاونة وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي، فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمنت استبعاد حوالي 596 ألفا و628 عائلة تحمل «البطاقة الذكية»، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم. وأضافت سليمان أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، بالإضافة إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعرا.