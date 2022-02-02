القاهرة ـ هناء السيد



أكد الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري حرص الكويت على دعم وتنشيط الحركة الثقافية العربية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الأنصاري لـ«كونا» على هامش مشاركته في ندوة بعنوان «دور المؤسسات الرسمية الحكومية في دعم الثقافة» ضمن فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الأنصاري ان «الكويت هذا البلد الخليجي الجميل الذي يدعم المكون الثقافي بجميع مشاهده وتجلياته ومنها برامج الطفولة والمسرح والرواية والقصة القصيرة والآثار والفنون التشكيلية يتعاون مع الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الثقافة».



وأكد في هذا الصدد أن «هذا دليل على القوة الناعمة التي تفتخر بها الكويت وتستمر بها عطاء للعالم العربي والعالم الدولي بشكل عام» موضحا أن دعم الثقافة للمواطن العربي يمثل جزءا من مرسوم انشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وواجبا وطنيا قوميا.



وأشار الى حرص المجلس على المشاركة في جميع المحافل العربية ومنها معارض الكتاب ومهرجانات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية وجميع البرامج الثقافية «وهذا دليل على تكامل وتقارب المشهد الثقافي ما بين الدول العربية».



واستعرض الأنصاري خلال مشاركته بالندوة المشروع الثقافي الذي تميزت به الكويت منذ نشأتها موضحا أن «مجلة العربي التي انطلقت عام 1958 والمتاحف والمسارح والمكتبات الوطنية والخاصة كلها كانت موجودة قبل 63 عاما وهذا دليل على الحركة الثقافية المبكرة».