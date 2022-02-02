أعلن رئيس قسم الحلقات القرآنية بإدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية «ورتل» التابعة لجمعية النجاة الخيرية عمر الكندري عن تخريج عدد 153 حافظا وخاتما وخاتمة للقرآن الكريم بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم خلال العام الماضي 2021 وقال الكندري: بفضل الله جل وعلا تتواصل النجاحات القرآنية المميزة التي تحققها «ورتل» عاما بعد عام وهذا العام ورغم تحديات جائحة كورونا فإننا عملنا «عن بعد» من خلال استثمار وسائل التواصل الحديثة في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم.

وتابع الكندري ان عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية التي اقمناها «عن بعد» بكل أنواعها بلغ 9376 مستفيدا ومستفيدة، أما الدورات التخصصية في علوم القرآن الكريم فقدمت ورتل خلال العام الماضي 2021 عدد 38 دورة استفاد منها 4168 مستفيدا ومستفيدة.