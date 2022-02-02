أعلنت وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة د.رنا عبدالله الفارس عن اضافات جديدة على تطبيق (هويتي) تعزز دوره كمحفظة رقمية للوثائق الحكومية.

و أشارت الوزيرة الفارس إلى انه واستكمالاً لخطة رقمنة الوثائق الحكومية عبر تطبيق ‫(هويتي) فقد تم ‬اضافة دفتر ملكية المركبة الرقمية، والبطاقات المدنية للأبناء القصّر عبر التطبيق.

واكدت الوزيرة الفارس إلى استمرار العمل نحو اضافة المزيد من الوثائق الرسمية التي سوف يتاح للمواطنين والمقيمين تضمينها إلى المحفظة الرقمية للوثائق الحكومية (هويتي).

واختتمت الوزيرة الفارس تصريحها بالتوجه بالشكر الجزيل لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد المنصور الصباح لدعمه اللامحدود وحرصه على رقمنة الوثائق الحكومية والخدمات المقدمة من وزارة الداخلية، معربة عن فخرها واعتزازها بالكوادر الوطنية العاملة على تطوير التطبيق في كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية مثمّنةً هذا التعاون المثمر بين الجهتين في سبيل رقمنة الوثائق الحكومية.