بشرى شعبان



أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة م.أنور الأنصاري عن العمل على تعزيز موقف الكويت الإيجابي لدى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش الاجتماع الذي عقده مع رئيس لجنة ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان د.يوسف الصقر لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والتنسيق في مجالات حقوق الإنسان، وتوطيدها وفقا لأهداف ومجالات اختصاص الطرفين، وتوثيق أواصر التعاون والتشجيع على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمشاركة الفاعلة لذوي الإعاقة بالمجتمع بصورة كاملة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.