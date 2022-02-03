عوض: 5000 دينار قيمة جوائز المسابقة.. وهدفنا إبراز طاقات الشباب والمقيمين على أرض الكويت

العميري: 5 محكّمين كويتيين للجوائز.. والتصوير بـ «الدرون» سيمكننا من اكتشاف مصورين فائقي الموهبة



أسامة أبوالسعود



برعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وجوائز تفوق 5000 دينار، أعلنت جمعية المهندسين عن انطلاق المسابقة الفوتوغرافية 2022 في عامها الرابع بعد توقف سنتين بسبب جائحة كورونا.



وقال أمين سر جمعية المهندسين م.فهد العتيبي ان المسابقة حظيت برعاية وزير شؤون الديوان الأميري منذ 2015 حتى الآن دعما منه لرسالة الجمعية المجتمعية، لافتا الى انها حريصة على دعم الشباب وإيجاد البيئة الحاضنة للمبدعين والموهوبين وهذه المرة في مجال التصوير الفوتوغرافي من دون حصر نطاق الدعم على المهندسين والمهندسات، مؤكدا ان تزامن المسابقة مع شهر فبراير يأتي تماشيا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.



وأضاف العتيبي: ننتظر أعمال الشباب الكويتي والمقيمين الابداعية، وكلنا ثقة أن لجنة التحكيم سيولون الأعمال الابداعية الاهتمام المطلوب والتقييم الموضوعي والفني لإبراز أفضل هذه الأعمال ومنحها جوائز المسابقة.



بدوره، أكد م.محمد عوض خلال مؤتمر صحافي بمقر الجمعية بحضور م.فهد العتيبي والمحكم الدولي في مجال التصوير الفوتوغرافي ناصر العميري أمس ان توقيت المسابقة يتزامن مع انطلاق الأعياد الوطنية وهي مناسبة غالية على قلوبنا جميعا.



وتابع عوض: بهذه المناسبة يسعدنا ان نعلن عن ان المسابقة الرابعة تقام برعاية وزير شؤون الديوان الأميري إيمانا بأهمية إبراز المعالم التاريخية والحضارية والتراثية والسياحية المتنوعة بالكويت وتكريم الشباب، موجها الشكر للشيخ محمد العبدالله على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل للشباب والمقيمين على ارض الكويت، وأيضا لجمعية المهندسين الرائدة في احتضان قدرات المواطنين، مؤكدا ان المسابقة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين وبمختلف الأعمار.



وذكر ان الجمعية اهتمت بتحديث موضوعات المسابقة وسمحت بالتصوير الجوي الدرون والتصوير المعماري ليدخلا ضمن المنافسة بعد ان كانت قاصرة على التصوير باللون الأبيض والأسود والملون، لافتا الى ان التركيز علي الجانب المعماري جاء ليتماشى مع التطور المعماري والتميز في التصاميم المعمارية الموجودة بالمباني الرسمية والخاصة، وطموحنا كبير فـــي ان تتوسع المسابقة خلال الأعوام القليلة المقبلة لتشمل إخواننا في دول مجلس التعاون خاصة ان كثيـــرا منهم يعشقون الكويت ولهم الكثير من الذكريات الجميلة التي يحتفظون بها في ذاكرتهم عن جمالها، لافتا إلى ان القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 5000 دينار.



مــــن جهته، قال المحكم ناصر العميري انه تم تخصيص لجنة تحكيم كويتــــية، لافتا إلى ان اللجنة تضم 5 محكمين كويتيين ممن لهم باع طويل في التحكيم بالمسابقات الدولية وحصلوا على جوائز عالمية في مجال التصوير، مؤكدا ان وجود صور بكاميرا الدرون سيفتح الباب أمام المنافسة الفنية وسنكتشف مصورين فائقي الموهبة.



فروع الجائزة



٭ التصوير المعماري في الكويت



٭ التصوير المفتوح الملون



٭ التصوير المفتوح «أبيض وأسود»



٭ التصوير الجوي «الدرون»



جوائز المسابقة



تبلغ الجائزة الأولى في كل فرع 600 دينار والجائزة الثانية في كل فرع 300 دينار والثالثة 150 دينارا مشتريات من شركة فالكون ستور، والرابعة 100 دينار مشتريات من شركة AAB world، بينما المركزان الخامس والسادس شهادات تقدير، ويتم الاشتراك في المسابقة عبر رفع الصور بدقة من 2 - 8 ميغابيكسل عبر موقع جمعية المهندسين www. Kse.org.kw، ابتداء من أمس الأربعاء وحتى 1 مارس المقبل.