أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية أنها قدمت استشارة لفرصة تمويل ميزانين استثماريين في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن استراتيجية «أرزان ثروات» والتي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين، حيث تم تطبيق هذه الاستراتيجية في الاستثمار العقاري Real Estate Index Linked Securities (REILS) المرتبط بأداء مؤشر العقارات والذي يعد أحد أنواع تمويل الميزانين مع إطفاء أصل الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.



تتركز هذه الصفقة وهي استثمار الـ REILS السادس على تمويل الميزانين لمحفظة عقارية لمجمعات سكنية مؤلفة من 1339 وحدة سكنية مؤجرة بنسبة 95% وذلك في كل من ولاية نيويورك، نبراسكا، ميزوري ونيوهامشير، وسيتم كذلك استخدام هذا التمويل لتطوير ثلاث مجمعات سكنية أخرى بإجمالي 396 وحدة سكنية.

وتوفر صفقة الـ REILS الحالية للمستثمرين إيرادا ثابتا بنسبة تقارب 8% على قيمة القرض، مدفوعة بشكل ربع سنوي بالإضافة إلى نسبة من أصل مبلغ القرض تتزايد بشكل تصاعدي خلال فترة الأربع سنوات لهذا الاستثمار.



وعلق مهند أبوالحسن الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: يسعدنا تقديم المشورة للصفقة السادسة ضمن استراتيجية تمويل الميزانين التي صممت بهدف الاستفادة من عوائد مماثلة للاستثمار العقاري ولكن بمخاطر أقل.

إن أهم ما يميز استراتيجية الـ REILS لتمويل الميزانين هو هيكلة الصفقة المتضمنة جدولة تسديد القرض الذي يقلل مخاطر الاستثمار لعملائنا بالإضافة إلى تحقيق دخل ثابت ومميز، ونظرا إلى التضخم المرتفع حاليا، فإن تحركات مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة بتحديد الدفعة النهائية للمستثمرين ممكن أن تزيد من فرص الوصول إلى الحد الأقصى من معدل العائد الداخلي على هذا الاستثمار عند التخارج.