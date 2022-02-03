أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت صافي أرباح بلغت 1.5 مليون دينار، مقارنة بصافي خسارة بلغت 21 مليون دينار في عام 2020.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن هذه النتائج تدل على أداء محفظة أصول الشركة، حيث سجلت الأرباح التشغيلية نموا ملحوظا تم تحقيقه عبر معظم القطاعات بما في ذلك الصناعات الدوائية، والتعليم، والطاقة والتشييد والمقاولات، وكان الأداء لمحفظة الأصول مدعوما من خلال عملية ترشيد للتكاليف عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى التحول الإيجابي في محفظة الاستثمارات.



وأوضحت أن أبرز المؤشرات الرئيسية للسنة المالية المنتهية في 2021، تمثلت في ارتفاع مجمل الربح من الشركات التابعة بنسبة 8.3% على أساس سنوي لعام 2021، ليصل إلى 27.6 مليون دينار، مقارنة بـ 25.5 مليون دينار لعام 2020.



كما ارتفع ربح العمليات التشغيلية إلى 29.7 مليون دينار لعام 2021، ليسجل نمو 3.8 ملايين دينار في 2020، وبلغت الأرباح قبل خصم مصاريف التمويل والإهلاك والضرائب 7.2 ملايين دينار لعام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 20.7 مليون دينار لعام 2020.



وارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بشكل هامشي بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 25.9 مليون دينار لعام 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مصاريف التسويق في قطاع الصناعات الدوائية، كما ارتفع صافي الربح العائد للشركة الأم إلى 1.5 مليون دينار في 2021، مقارنة بخسائر قدرها 21 مليون دينار من 2020.



وقالت الشركة إن إجمالي الأصول بلغت 288 مليون دينار في ديسمبر 2021، مقارنة بـ 353 مليون دينار في ديسمبر 2020، موضحة أن الانخفاض في قيمة الأصول يعود بشكل رئيسي إلى بيع شركة الدار للهندسة والإنشاءات (HOTECC).



وبلغ إجمالي حقوق الملكية 211 مليون دينار في ديسمبر 2021، مقارنة بـ 214 مليون دينار في ديسمبر 2020، فيما انخفض إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية إلى 0.21 مرة في ديسمبر 2021، من 0.29 مرة في ديسمبر 2020.



وانخفض صافي قيمة أصول المحفظة بنسبة 1% لتبلغ 234 مليون دينار في 2021، مقارنة بـ 235 مليون دينار في 2020، وقد ساهم قطاع الطاقة والتشييد/ والمقاولات في أرباح بلغت 2.4 مليون دينار من بيع شركة الدار للهندسة والإنشاءات (HOTECC) في الربع الأول من عام 2021 بمبلغ 15.8 مليون دينار.



وعلى ضوء ذلك، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 9% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 9 فلوس عن كل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتكون خاضعة لموافقة الجمعية العمومية.