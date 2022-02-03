المجموعة تدعم مساعي جمعية إنجاز في تهيئة شباب اليوم لمواجهة تحديات المستقبل



جددت مجموعة الملا، وهي مجموعة أعمال رائدة ومتنوعة الاختصاصات تعمل في القطاع الخاص ومقرها الكويت، اتفاقية تفاهم مشترك مع جمعية إنجاز الكويتية، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تتركز مهمتها في دعم المواهب الوطنية الشابة وإعدادها لتحقيق النجاح في الاقتصاد العالمي.

وتعكس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية هذه المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الملا ورؤيتها في دعم الشباب الكويتي بالمعرفة والتعليم بهدف تمكينهم لبناء مستقبل واعد.



وللسنة الثالثة على التوالي، تجدد مجموعة الملا التزامها بدعم جمعية إنجاز الكويتية من خلال مساهمات عينية وخدمية من الشركات المختلفة في مجموعة الملا تتضمن منتجات وخدمات لوجستية وإدارية ومجموعة من الحلول المكتبية، حيث تشكل هذه المساهمات جزءا أساسيا في مساعدة المنظمة غير الربحية على تحقيق هدفها المتمثل في تمكين قدرات ومواهب الشباب الكويتي لمواجهة تحديات المستقبل.



وفي تعليق لها على الحدث، قالت دانة أنور الملا - الرئيس الاستراتيجي في مجموعة الملا وعضو مجلس إدارة جمعية إنجاز الكويتية: يسعدنا تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويتية من خلال مساهمات متنوعة من شركات مجموعة الملا في مختلف قطاعات الأعمال لدينا.

يعد هذا التحالف جزءا من سياسة مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع، ونتطلع إلى الاستمرار في تعزيزه في السنوات المقبلة.



وأضافت: نأمل أن تساهم شركات أخرى في القطاع الخاص في دعم مشاريع مماثلة في الكويت، لتعزيز كفاءات الشباب الكويتي، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.



ومن جانبها، أشادت ليلى هلال المطيري - الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية بهذه الشراكة بالقول: نقدر الدعم المؤسسي ومساهمات مجموعة الملا لجمعية إنجاز الكويتية.

لقد عكس دعم مجموعة الملا لمسابقة برنامج الشركة لعام 2021 التعاون الفعال بيننا في تحقيق أهدافنا المشتركة.

إن تجديد اتفاقية الشراكة للعام الثالث على التوالي سيمكننا من تقديم مبادرات وبرامج ناجحة مماثلة، والتي تهدف إلى تمكين شباب وشابات الكويت بالأدوات والخبرات اللازمة لبناء مستقبل واعد.



وعلى مر السنين ومن منطلق حرصها على الالتزام بسياساتها الرامية إلى دعم المجتمعات التي تزاول المجموعة فيها أعمالها، لعبت مجموعة الملا دورا بارزا في دعم أهداف ومساعي الدولة والمؤسسات الغير ربحية في المجتمع المدني فيها الهادفة إلى تعزيز ريادة الكويت.

ففي الماضي القريب، دعمت المجموعة جهود حكومة الكويت في مكافحة تفشي جائحة كورونا في عام 2020 من خلال مبادرة مؤسسية استراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال شراكتها مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، ترعى المجموعة أيضا منحا دراسية بنسبة 100% للشباب والشابات من الكويتيين لدعم أهدافهم التعليمية.

هذه المساهمات والعديد من المبادرات الأخرى التي ترعاها مجموعة الملا لدعم المشاريع الخيرية والتعليمية والصحية في الكويت تعكس التزام المجموعة القوي بمسؤوليتها المجتمعية كشركة قطاع خاص في تقديم المساعدة لمشاريع النفع العام والمنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى تطوير المجتمعات في الكويت وتعزيز ريادتها.