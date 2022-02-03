رفضت محكمة الأسرة المدنية دعوى أقامها مواطن ضد طليقته طالب من خلالها أن تدفع إليه مبلغ 11 ألف دينار عن نفقات سابقة.

جاء ذلك بعد أن دفع المحامي حسين العصفور خلال مرافعته في القضية بعدم أحقية المدعي بهذه المبالغ السابقة لأنها تعتبر نفقة للأبناء.