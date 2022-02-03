twitter facebook whatsapp viber telegram email المحامي حسين العصفور دفع بعدم أحقية المدعي بهذه المبالغ لأنها نفقة للأبناء محكمة الأسرة ترفض دعوى مواطن طالب طليقته بـ 11 ألف دينار عن نفقات سابقة الخميس 2022/2/3 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1984 A+ A- استمع المحامي حسين العصفور رفضت محكمة الأسرة المدنية دعوى أقامها مواطن ضد طليقته طالب من خلالها أن تدفع إليه مبلغ 11 ألف دينار عن نفقات سابقة.جاء ذلك بعد أن دفع المحامي حسين العصفور خلال مرافعته في القضية بعدم أحقية المدعي بهذه المبالغ السابقة لأنها تعتبر نفقة للأبناء.