عاطف رمضان



أشاد أمين سر جمعية المهندسين م.فهد العتيبي بتعاون وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى لإعادة بدلات مهندسي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لافتا إلى التواصل المباشر بين الجمعية والوزير لإيقاف هذه القرارات التي تمنع صرف بدلات المهندسين.



وأضاف العتيبي في بيان صحافي: أثلج صدور المهندسين تعاون الوزير الموسى مع الجمعية فور إبلاغه بهذه القرارات، مشيرا الى أن الوزير أبدى من خلال التواصل معه الحرص على دعم الكوادر والكفاءات الوطنية، لافتا إلى أن التعاون أثمر صدور هذا القرار من قبل مدير عام هيئة الزراعة بالوكالة م.علي الفارسي، والذي يقضي بإيقاف القرارات الإدارية الخاصة بتحديد مراكز العمل التي تعمل بنظام النوبة وتحدد المسميات لبدل النوبة وباعتبارهما كأن لم يكونا.



ودعا جهات الدولة للتعاون مع الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مصالح العمالة الوطنية وتعزيز الإنتاج بمراكز العمل الحكومي، لافتا إلى صواب قرار «الزراعة» بتوجيهات الوزير بدراسة منح بدل النوبة بكل مراكز العمل في «الزراعة» وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل والقرارات المنظمة.