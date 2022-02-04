أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بجهود مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالإنابة م.علي الفارسي وتعاونه مع الاتحادات المعنية بالأمن الغذائي، مشيرا إلى استقبال الفارسي لرئيس اتحاد الصيادين ورئيس اتحاد الألبان الطازجة، حيث أبدى تعاونه مع جميع الاتحادات المنتجة للأمن الغذائي وحل جميع القضايا العالقة لهم وفق الأطر القانونية والتي تصب في الصالح العام.



وقال الصويان في تصريح له إن الفارسي استمع إلى مطالب الصيادين وتفهم التحديات التي تواجههم وابدى تعاونه للسعي لإزالة جميع التحديات وتنفيذ المطالب المستحقة، وخلال الأيام المقبلة نأمل أن نشهد تحقيق المطالب المستحقة للصيادين والقطاعات الاخرى، لافتا الى أن الفارسي أعطى توجيهاته لحل بعض الأمور بشكل فوري وفق النظام المتبع في «الزراعة»، والقادم أفضل ان شاء الله.



وأعرب عن شكره للفارسي لسعيه الدؤوب لحل مطالب الاتحادات المرتبطة بـ «الزراعة»، مؤكدا أن حل المطالب يصب في الصالح العام، ويحقق الأمن الغذائي في الأسواق بأسعار متوازنة تناسب المستهلكين.



وبين أن الصيادين سيكونون دائما وأبدا عند حسن ظن المسؤولين، وذلك من خلال القيام بواجبهم الوطني في توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية.