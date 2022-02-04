القاهرة - خديجة حمودة



اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري- الفرنسي (آمون-22) والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات.



واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام، كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، وتنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معاد ضد أحد الأهداف الحيوية والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة.



كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلا جويا فوق سطح أهرامات الجيزة أبرزت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين.



وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، ناقشت العناصر المنفذة سبل التعاون في التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح.