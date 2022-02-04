بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري م.حسين مخلوف مع وزير الموارد المائية العراقي م.مهدي رشيد الحمداني، التحديات التي تتعلق بالواقع المائي للبلدين وآفاق التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وإدارة المياه الجوفية.



وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» ان الجانبين اكدا خلال لقائهما الذي عقد في مبنى الوزارة امس ضرورة العمل المشترك وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والتواصل الفني والعلمي وكل ما يتعلق بالمستجدات المائية لما فيه مصلحة البلدين.



وشدد الوزير مخلوف على أهمية تحقيق التكامل والتشارك بين الجانبين لتجاوز التحديات والتغلب على آثار التغيرات المناخية على المنطقة لافتا إلى حرص سورية على تمتين العلاقات الثنائية في جميع المجالات والاطلاع على تجارب الجانبين لجهة استثمار الموارد المائية.



من جانبه، أكد الوزير الحمداني استعداد العراق للتعاون وإيجاد حل مشترك للمعوقات والظروف التي تواجه البلدين وتوحيد الرؤى العراقية السورية حول حصتهما في نهري دجلة والفرات مشيرا إلى أن اللقاء في وزارة الإدارة المحلية والبيئة يأتي نظرا لكونها على ارتباط وثيق مع وزارة الموارد المائية لجهة منع الملوثات ومعالجة مياه الصرف الصحي.



حضر الاجتماع وزير الموارد المائية د.تمام رعد ومدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» د.نصر الدين العبيد والقائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي.