أحمد مغربي



أصدرت وحدة تنظيم التأمين القائمة المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، ما يعني أنه بإمكان هذه الشريحة إصدار وثائقها البالغة كلفتها 503.5 دنانير تغطي خدمات صحية بـ 10 آلاف، وإصدار إذن عملها بدءا من يوم الأحد القادم.



وجاء في التعميم الصادر من وحدة التأمين تحت رقم 3/2022، أن الشركات المعتمدة والمؤهلة لإصدار الوثائق تبلغ 11 شركة تأمين هي: الكويت للتأمين، مجموعة الخليج للتأمين، الأهلية للتأمين، وربة للتأمين، الخليج للتأمين وإعادة التأمين، الدولي للتأمين التكافلي، إيلاف للتأمين التكافلي، بوبيان للتأمين التكافلي، بيتك للتأمين التكافلي، العربية الإسلامية للتأمين التكافلي وشركة عناية للتأمين. وقالت مصادر في «وحدة التأمين»، إن القائمة المؤهلة غير نهائية، حيث يحق لأي شركة جديدة تنطبق عليها الشروط الانضمام مستقبلا إلى القائمة، حيث سيتم تحديثها بشكل مستمر.