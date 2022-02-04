قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف، إن جهود التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ممثلة ببنك الائتمان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبدعم من مجلس الأمة أثمرت توفير سيولة لتمويل ما يقارب 11500 وحدة سكنية بقيمة 800 مليون دينار. وأوضح المضف، أن البنك أعد دراسة متكاملة لضمان استدامة تمويل القروض العقارية للمواطنين، والتي تتطلب إقرار العديد من التشريعات.



استهدفت العملية وفق «فرانس برس»، مبنى من طابقين في أرض محاطة بأشجار الزيتون. وقد تضرر الطابق العلوي منه بشدة وغطى سقفه - الذي انهار جزء منه - الدخان الأسود. وتبعثرت محتويات المنزل الذي انتشرت بقع دماء في أنحائه، وأطلقت مكبرات صوت الهيليكوبتر تحذيرات باللغة العربية للنساء والأطفال داخل المنزل لإخلائه، واندلعت معركة، حيث انطلقت قذائف صاروخية ونيران أخرى من المنزل والمباني المحيطة نحو الأميركيين.