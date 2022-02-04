يطلق البنك المركزي الهندي نسخة رقمية من الروبية في العام المالي المقبل.

وأعلنت وزارة المالية الهندية - وفقًا لما نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية - أن تقديم عملة رقمية للبنك المركزي سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي في البلاد.. مشيرة إلى أن تلك الخطوة ستؤدي أيضًا إلى نظام إدارة عملات أكثر كفاءة وأرخص.

وسيقدم بنك الاحتياطي الهندي ، الروبية الرقمية في السنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في 1 أبريل.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل حول كيفية عمل الروبية الرقمية أو كيف ستبدو، لكنها قالت إنه سيتم تقديمها "باستخدام blockchain وغيرها من التقنيات".