

تقدم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وسعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد مراسم تشييع جثمان المغفور له باذن الله تعالى الملازم أول محمد مزيد العازمي ضابط مركز إطفاء ميناء عبدالله الذي وافته المنية في بحر الزور.



وعبر معاليه لذوي الفقيد عن خالص التعازي وصادق المواساة سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



حضر مراسم التشييع مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر ابراهيم وعدد من مسؤولي قوة الاطفاء العام وأقارب وأصدقاء وزملاء الفقيد.