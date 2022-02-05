ضمن اهتمامها بتقديم الدعم والمساعدة للفئات المحتاجة داخل الكويت، قامت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية بتوزيع 525 بطاقة مواد غذائية ممغنطة على الأسر المتعففة والمحتاجة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال المدير التنفيذي لتراحم الخيرية عبدالحميد الدوسري: إن الجمعية نفذت مشروع الكروت الممغنطة بهدف مساعدة أسر الأرامل والأيتام والمرضى وضعفاء الدخل، وتوفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وتخفيف الأعباء عنهم، وسد جزء من احتياجاتهم اليومية، وتعزيز التراحم والتكافل داخل المجتمع.



وأكد الدوسري أنَّ الجمعية تعمل على بذل أقصى ما تستطيع لمساعدة المحتاجين والفقراء وأصحاب الحاجات داخل الكويت وخارجها، لإعفاف الفقراء والمساكين وتقديم العون لمن ضاقت بهم سبل العيش، وتعزيز روح التكافل والتراحم بين المسلمين.

وبين الدوسري أن البهجة علت وجوه المستفيدين بعد التوزيع، مما يدل على أهمية تلك المشروعات في إدخال السرور والسعادة على الأسر المتعففة.



وفي ختام تصريحه أشاد المدير التنفيذي لتراحم بالتعاون المثمر والبناء الذي تقوم به الجمعية مع الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية لإعانة الأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت، ومن بينها مشروع الكروت الممغنطة، مجدداً شكره للأمانة العامة للأوقاف على دعمها المتواصل للمشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية داخل الكويت، مما يرتقي بصورة العمل الخيري الكويتي ويدعم ثقة المتبرعين في الجهات والمؤسسات الخيرية.