وزير الصحة وعد بالاجتماع مع " الخدمة المدنية" لمناقشة لإقرار "بدل عدوى" لموظفي المستشفيات والمراكز الصحي



عبدالكريم العبدالله

بارك رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين السبيل، لموظفي الوزارة قيام وزير الصحة د.خالد السعيد، توقيع سند صرف مكافآت الصفوف الأمامية وتحويلها للبنك المركزي لايداعها في حساباتهم، وذلك بعد الاجتماع به صباح اليوم، مشيدا في الوقت ذاته بالوزير السعيد الذي قدم في يوم "عطله" لانهاء موضوع صرف المكافآت، وهي بادرة تِحسب له مشكوراً.

جاء هذا في تصريح صحافي له عقب اجتماع نقابة العاملين في وزارة الصحة بوزير الصحة د.خالد السعيد بحضور وكيل الوزارة د.مصطفى رضا لمناقشة اهم القضايا والمطالبات التي تخص موظفي الوزارة.

وذكر السبيل انه تم مناقشة صرف بدل "عدوى" لجميع العاملين في المراكز الصحية والمستشفيات من "اداريين - فنيين - ممرضين- اطباء"، ووعد الوزير السعيد النقابة بالاجتماع مع مجلس الخدمة المدنية قريبا لمناقشة اقرار هذا البدل.

وافاد السبيل انه تم مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة ، حيث اكد الوزير السعيد على انه سيتم اطلاع النقابة على اخر مستجدات الهيكل لابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن ، مثمنا جهود الوزير في الارتقاء بالمنظومة الصحية ، حيث التمست النقابة رغبة الوزير في التطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

واشار الى أن نقابة العاملين في وزارة الصحة ماضية في حل جميع المعوقات وتحقيق المطالبات لموظفي وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة .