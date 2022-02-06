وجه النائب مهلهل المضف 8 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، نصت على ما يلي:



سؤالان إلى وزير الكهرباء والماء



السؤال الأول، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة صرف بدل سيارة للقياديين في وزارة الكهرباء والماء مع تخصيص سيارات لهم في الوقت نفسه؟ إذا كان ذلك صحيحا، فيرجى تزويدي بالسند القانوني لهذا الصرف والتخصيص.



2 ـ كشف تفصيلي يتضمن جميع المخصصات المالية والمميزات والبدلات التي تصرفها الوزارة أو مجلس الوزراء للقياديين في الوزارة.



السؤال الثاني: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 ـ هل حدثت أي حرائق في مخازن وزارة الكهرباء والماء خلال الفترة من 1/1/2010 حتى تاريخ 31/12/2020؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل لجان التحقيق الخاصة بتلك الحرائق، مع محاضر تلك اللجان ونتائج التحقيقات والمتسببين بتلك الحرائق.



2 ـ ما العقوبات الموقعة على المتسببين؟ وكم القيمة المالية للمواد التي تعرضت لتلك الحرائق؟



3 ـ صورة ضوئية من التقارير الصادرة عن قوة الإطفاء العام والخاصة بتلك الحرائق.



سؤالان إلى وزير البلدية



السؤال الأول: استنادا إلى قرار الإدارة العامة للطيران المدني الصادر في تاريخ 23/12/2021 تعميم رقم (36/2021).



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 ـ ما المعايير التي على أساسها صدرت قرارات في شأن اشتراط الجرعة الثالثة للسفر خارج البلاد؟



2 ـ هل صدرت القرارات بناء على توصيات اللجنة المختصة بأزمة كورونا؟



3 ـ هل توجد توصيات من مجلس الوزراء أو وزراء الصحة حول إصدار هذه القرارات؟



4 ـ ما صحة خبر سفر بعض المواطنين غير المحصنين خارج البلاد على الرغم من إصدار قرار في هذا الأمر؟



5 ـ لماذا يجبر المواطنون على إجراء مسحة كوفيدـ 19 ودفع رسومها على الرغم من تلقيهم ثلاث جرعات من لقاح كورونا؟



السؤال الثاني: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 ـ هل وقعت الإدارة العامة للطيران المدني عقودا مع شركة (المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) عن طريق الأمر المباشر أو مناقصة أو على سبيل الأوامر التغيرية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم قيمتها؟ وما مدتها؟ وماذا تورد هذه الشركة لصالح الإدارة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن جميع العقود المبرمة بين الإدارة والشركة المذكورة أعلاه.



2 ـ ما معايير توقيع العقود مع الشركة المذكورة أعلاه؟ وهل يتقاضى الوسيط أي عمولات نظير دخول أي شركة للإدارة؟



3 ـ ما الخدمات التي تقدمها الشركة للإدارة؟ وما مدى الاستفادة منها؟



4 ـ هل هناك لائحة لتنظيم أسعار المواقف في T1 ـ T4؟



5 ـ ما سبب زيادة الأسعار في المواقف المذكورة أعلاه؟ وما معايير تحديد هذه الأسعار؟ وما السند القانوني لتحديدها؟



6 ـ كشف تفصيلي عن أسعار المواقف في (T1 ـ T4) منذ سنة 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



سؤالان إلى وزير الأشغال



السؤال الأول: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 ـ ما سبب التأخير في تنفيذ مشروع إصلاح وتعديل طريق الملك فيصل باتجاه مطار الكويت الدولي مدخل جسر خيطان؟



2 ـ ما الشركة المنفذة للمشروع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد.



3 ـ هل توجد أي غرامة في حال تأخر المقاول في إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المحددة حسب العقد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل طبق هذا النص؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما التعويضات أو العقوبات المقررة في حال التأخير؟



4 ـ هل توجد أي أوامر تغييرية طرأت على العقد بين وزارة الأشغال العامة والجهة المنفذة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما خطة الوزارة في تنفيذ العقد؟



5 ـ هل يوجد تقييم أداء للوزارة أو أي ملاحظات من جهاز متابعة الأداء الحكومي؟



6 ـ ما الموعد النهائي المقرر حسب العقد لانتهاء تنفيذ مشروع إصلاح وتعديل طريق الملك فيصل باتجاه مطار الكويت الدولي مدخل جسر خيطان؟ وهل يوجد موعد جديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى ذكر الأسباب.



7 ـ كم عدد الحوادث المرورية منذ بداية صيانة الطريق والعمل به؟



8 ـ ما دور الوزارة تجاه هذه الحوادث؟ وهل تنوي الوزارة تعويض المتضررين؟



السؤال الثاني: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب التأخير في تنفيذ مشروع إصلاح وتعديل الخط الفاصل من طريق الملك فهد باتجاه شاليهات بنيدر بين طريق رقم 258 و264؟



2 ـ ما الشركة المنفذة للمشروع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد.



3 ـ هل توجد أي غرامة في حال تأخر المقاول في إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المحددة حسب العقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل طبق هذا النص؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما التعويضات أو العقوبات المقررة في حال التأخير؟



4 ـ هل توجد أي أوامر تغييرية طرأت على العقد بين وزارة الأشغال العامة والجهة المنفذة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما خطة الوزارة في تنفيذ العقد؟



5 ـ هل يوجد تقييم أداء للوزارة أو أي ملاحظات من جهاز متابعة الأداء الحكومي؟



6 ـ ما الموعد النهائي المقرر حسب العقد لانتهاء تنفيذ مشروع إصلاح وتعديل الخط الفاصل من طريق الملك فهد باتجاه شاليهات بنيدر ما بين طريق 258 و264؟ وهل يوجد موعد جديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر الأسباب.



7 ـ كم عدد الحوادث المرورية منذ بداية نشأة الطريق المقطوع المذكور أعلاه؟



8 ـ ما دور الوزارة بخصوص إنشاء هذا الطريق المقطوع ولا يوجد فيه أي لوحات إرشادية؟



سؤال إلى وزير المالية



فيما يخص الإدارة العامة للجمارك، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد الموظفين الذين يعملون حاليا تحت مسمى «مدقق جمركي» في مكتب تبادل المعلومات الاستخباراتية (RILO) في الإدارة العامة للجمارك؟



2 ـ كشف تفصيلي يبين عدد الموظفين المستحقين لبدل التدقيق الجمركي وأسماءهم ومسماهم الوظيفي منذ 1/4/2018 حتى الآن.



3 ـ ما البدلات التي يستحقها الموظفون بعد التسكين بصفة مدقق في مكتب تبادل المعلومات الاستخباراتية؟



4 ـ صورة ضوئية عن كتاب إدارة الشؤون الإدارية رقم 2/8/2434 الذي صدر في تاريخ 30/8/2021 في شأن موضوع اختصاصات إدارة مكتب تبادل المعلومات الاستخباراتية.



5 ـ هل تصرف جميع البدلات لجميع الموظفين في مكتب تبادل المعلومات الاستخباراتية؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما المعايير التي استندت إليها الإدارة في عدم صرف البدلات؟



6 ـ هل يوجد موظفون تحت مسمى «مدقق جمركي» لم تصرف لهم البدلات التي يستحقها المدقق في مكتب تبادل المعلومات الاستخباراتية؟



سؤال إلى وزير الداخلية



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما آلية تأثيث زنازين السجون وتزويدها بالمستلزمات؟



2 ـ ما مدى صحة تمكين بعض المساجين من تأثيث زنازينهم وتزويدها بأدوات إلكترونية وأجهزة هواتف دون غيرهم من المتهمين والمدانين الآخرين؟



3 ـ ما المعايير التي على أساسها تحدد المسموحات في دخول السجن المركزي من ملابس، وأجهزة كهربائية، ومستلزمات غذائية، وغيرها من مستلزمات؟



4 ـ ما مدى صحة دخول إحدى الشركات المتخصصة بالتأثيث إلى السجن المركزي وتأثيث أحد العنابر الخاصة بأحد السجناء الموجودين فيها؟ إذا كان ذلك صحيحا، يرجى تزويدي باسم السجين وأسباب السماح والسند القانوني للسماح بذلك.



5 ـ ما أسباب التمايز في التعامل مع السجناء في المؤسسات الإصلاحية؟ مع تزويدي بأسماء المساجين الذين سمح لهم بتأثيث زنازينهم اعتبارا من يناير 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



6 ـ ما مدى صحة السماح لبعض السجناء بالالتقاء مباشرة مع ذويهم دون غيرهم من السجناء الآخرين حيث سمح للبعض منهم بالتواصل عن طريق هاتف السجن المركزي فقط؟



7 ـ ما تصنيف السجن المركزي للكويت عالميا في جانب حقوق الإنسان؟



8 ـ صورة ضوئية عن لائحة جميع المستلزمات والمرفقات في كل زنزانة.