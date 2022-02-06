في إطار سعيها المتواصل لتقديم خيارات متنوعة لعملائها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن استئناف تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة النجف بجمهورية العراق اعتبارا من أمس، وذلك بواقع رحلتين بالأسبوع أيام السبت والأربعاء.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.معن رزوقي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق، حيث يأتي ذلك لتلبية رغبات الركاب في اتساع شبكة الشركة من وجهات ومحطات متنوعة، خاصة أن وجهة النجف تعد من الوجهات المهمة جدا لدى العملاء الأعزاء والتي يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة».



وأضاف رزوقي، قائلا: «تضع الكويتية نصب عينيها وكامل اهتمامها خدمة عملائها وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها إضافة إلى تقديم خدماتها لمسافريها الأعزاء بشكل متكامل وتذليل كل العقبات أمامهم بداية من حجز تذاكر السفر مرورا بدخول مبنى الركاب رقم 4 وإنهاء إجراءات السفر وصولا إلى الصعود على الطائرة للاستمتاع بسفر مريح وآمن».



وأوضح أن الشركة تحرص على راحة المسافر وتقديم أفضل الخدمات له، حيث إنها تسمح لركاب درجتي الرويال والأولى بنقل 3 قطع بوزن 32 كيلو غراما لكل قطعة، كما تسمح لركاب درجة رجال الأعمال بنقل قطعتين بوزن 32 كيلو غراما لكل قطعة، وتسمح أيضا الشركة لركاب الدرجة السياحية بنقل قطعتين بوزن 23 كيلو غراما لكل قطعة، وأخيرا تسمح للركاب على جميع الدرجات بحمل حقيبة على متن الطائرة على ألا تتعدى 7 كيلو غرامات.



وقد استقبلت الخطوط الجوية الكويتية الأسبوع الماضي سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى الكويت المنهل الصافي، حيث بحث مع الرئيس التنفيذي لـ «الكويتية» م.معن رزوقي سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين والسعي نحو تطويرها في كل المجالات التي تخص قطاع الطيران.



وأشار رزوقي إلى أنهما تطرقا إلى عمق العلاقات بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة والفائدة على الطرفين ويحقق الأهداف المرجوة في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وتعزيزها.