في إنجاز جديد يضاف لسلسلة نجاحات مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) في قيادة الصناعة المصرفية الإسلامية، حققت المجموعة تداولات في أسواق الصكوك تجاوز حجمها 16 مليار دولار في عام 2021، الأمر الذي يرسخ ريادة «بيتك» في أسواق الصكوك كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستوى الإقليمي والعالمي.



وقال مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط، ان حجم التداول هذا يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه «بيتك» في تنشيط سوق الصكوك، فيما يعكس المركز المالي القوي للبنك ومكانته المرموقة عالميا كمرجع للصيرفة الإسلامية ورائد في صناعة التمويل الاسالمي عالميا.



وأضاف السميط في تصريح صحافي أن «بيتك» تمكن في 2021 من الاستحواذ على حصة مؤثرة من تداولات السوق الثانوي للصكوك، حيث تجاوزت بعض الصفقات مبلغ 200 مليون دولار، لافتا الى ان هذه التداولات تساهم في تعزيز السيولة ودعم الأسواق المالية الاسلامية.



انتشار كبير



وأوضح ان «بيتك» استطاع بفضل ريادته في سوق الصكوك ان يحقق انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا في عام 2021 بحيث تم تحفيز عدد من المؤسسات المالية الاسلامية والتقليدية لدخول السوق والمشاركة في التداول.

ولفت الى ان حجم التداولات بالصكوك جاء نتيجة عدة عوامل بما فيها الاصدارات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لسد عجز الميزانية نتيجة الانخفاض في اسعار النفط وكذلك معدلات الربح المنخفضة التي جعلت فرص الاصدار للمؤسسات والبنوك مغرية.



ومن أبرز هذه الاصدارات لحكومة المملكة العربية السعودية بإصدار بلغ حجمه ملياري دولار، حيث كان «بيتك» صانع سوق لهذا الاصدار السيادي.

كما أصدرت أرامكو السعودية أول إصدار صكوك بملغ 6 مليارات دولار وكانت «بيتك كابيتال» احد المنظمين للصفقة، فيما لعب «بيتك» دورا بارزا كصانع سوق بعد الاصدار.



إقبال من الأفراد



وأشار السميط إلى نمو الاقبال على الاستثمار بالصكوك من قبل العملاء الافراد ذوي الملاءة المالية سواء بالسوق الاولي أو السوق الثانوي لما تتمتع به من عوائد جيدة ومخاطر متدنية، الأمر الذي انعكس على حجم التداولات.



وذكر السميط ان صكوك المضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار التي اصدرها «بيتك» تعتبر من أبرز الاصدارات التي شهدت إقبالا من العملاء الأفراد.



كما أضاف السميط أن الانتشار الجغرافي لـ«بيتك» في تركيا وماليزيا والبحرين والسعودية التي تعتبر جميعها من الدول الرائدة في اصدارات الصكوك، يلعب دورا كبيرا في تلبية متطلبات العملاء، ويساهم في تعزيز عمليات التداول.



جدير بالذكر ان «بيتك» حقق المركز الأول ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين في السوق الأولي والثانوي في إصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، وهذا الإنجاز يحقق لأول مرة بأن تتصدر مؤسسة مالية القائمتين بين المتداولين الرئيسيين لبرنامج الـ «IILM» في السوق الأولي والثانوي.