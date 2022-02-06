الخرافي: سنواصل الاستثمار بقوة في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات لزيادة كفاءتها



أطلق بنك الكويت الوطني بنجاح ولأول مرة في الشرق الأوسط خدمة التحقق المسبق من المدفوعات «Payment Pre-validation» بالتعاون مع شركة SWIFT العالمية الرائدة في مجال التحويلات المالية الآمنة، والتي تعد أحدث الحلول المتطورة التي تساعد على جعل المدفوعات العابرة للحدود أبسط وأسرع وأكثر أمانا.



وتسمح الخدمة الجديدة بالحد من المخاطر عبر الكشف المبكر عن عمليات الاحتيال وتجنب العديد من حالات الرفض والتأخير الناجمة عن المعلومات غير الصحيحة أو المفقودة التي يتم تقديمها حول المستفيد عند بدء عملية الدفع، كما تسمح بتأكيد تفاصيل الحساب للمستفيد عبر واجهة تطبيق مع الجهة المتلقية في بداية العملية ما يتيح تحديد أي مشاكل في البيانات أو الحساب وحلها قبل إتمام العملية الدفع.



وحاليا الخدمة متاحة بين بنك الكويت الوطني ومجموعة HSBC نظرا لجاهزية كل منهما لتنفيذ الخدمة، على أن ينضم لتنفيذها المزيد من البنوك العالمية مستقبلا.



وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي: يأتي إطلاق الخدمة الجديدة ليواكب سعي البنك الدؤوب والمتواصل خلال السنوات الماضية نحو تطوير البنية التحتية الأساسية لأنظمة المدفوعات والحوالات المصرفية لزيادة كفاءتها بهدف تقديم خدمة أفضل وأسرع وأكثر أمانا لعملائه.



وأضاف أن البنك يواصل باستمرار تبني أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية لتحسين مستوى الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه عبر كافة فروعه المنتشرة في 4 قارات وعبر 15 دولة حول العالم.



وأكد أن الاستثمارات الكبيرة التي يضخها البنك الوطني في تطوير حلول وخدمات المدفوعات تتماشى مع خارطة الطريق وأجندة البنك الرقمية والتي تسعى إلى تأكيد تفوقه وريادته محليا وإقليميا.



من جانبه، صرح أونور أوزان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في شركة SWIFT قائلا: تهدف خدمة التحقق المسبق من الدفعات في المقام الأول إلى الحد من الصعوبات وتحقيق الكفاءة في جميع مراحل عمليات الدفع، بما يتيح إجراء المدفوعات السهلة السريعة في جميع أنحاء العالم ويمكن عملاءنا من تقديم خدمات جديدة أفضل وأسرع لعملائهم النهائيين.



يذكر أن بنك الكويت الوطني دشن مؤخرا خدمة «سويفت العالمية للرقابة على الحوالات»، والتي تعد أحدث الحلول الذكية التي تساعد على الحد من مخاطر عمليات الاحتيال ومنع المدفوعات عالية المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الأمان بفضل قدراتها الفريدة على التنبيه والإبلاغ حيث ستوفر عناصر للتحكم في المدفوعات والحوالات تشمل تنبيهات وحظر لحظي لمنع الاحتيال وتوفر حماية من خلال حجب عمليات الدفع المشبوهة وإعداد التقارير اليومية حول حالة العملية وكذلك دعم عمليات الاسترداد.



كما يعد بنك الكويت الوطني أول البنوك التي أدخلت أحدث التقنيات في مجال المدفوعات والتحويلات الفورية في الكويت ومنها ميزة تتبع التحويلات عبر قنواته الرقمية التي تشمل الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الانترنت والوطني عبر الإنترنت للشركات، حيث يمكن لعملاء البنك التحقق من حالة التحويل عبر الإنترنت بشكل آمن وسريع.