باهي أحمد



قال رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش، إن حجم الإقبال ومبيعات المطاعم هبط بنسبة يصل إلى 40%، خاصة للمطاعم العاملة بنظام «DINE IN»، وذلك بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخفيض قوة العمل بالمقار، وكذلك تقليل معدلات استقبال الزبائن حفاظا على تطبيق الاشتراطات الصحية.



ولفت الأربش في تصريح لـ «الأنباء»، إلى أن المطاعم العاملة بنظام «الديليفري» لم تتأثر كمثيلاتها، بل إن حصة التوصيل للمنازل استحوذت على نسبة من مبيعات الـ «DINE IN» ما رفع مبيعاتها بشكل طفيف.



وأضاف الأربش أن أسعار المواد الأولية التي تستخدمها المطاعم ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و100%، إذ ارتفعت أسعار الزيت بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بسعره قبل جائحة كورونا، كما أن أسعار الزبدة شهدت ارتفاعات بالأسعار وصلت إلى 100% خلال الفترة نفسها مما أدى إلى تقليل هامش الربح للمطاعم بنسبة وصلت إلى 30% كحد أدنى، مشيرا إلى أن رفع المطاعم أسعارها يحتاج إلى موافقة من وزارة التجارة والصناعة وتقديم أسباب واضحة لذلك مع قوائم الطعام الجديدة الخاص بها.