متوسط عمر عملاء رولز- رويس أصبح 43 عاماً في السنوات القليلة الماضية بعدما كان نحو 60 عاماً

في خضم الجائحة وتحديداً في سبتمبر 2020 كشفنا عن هوية رولز- رويس المحدثة والمصممة بصورة عصرية

ماضون بتقديم العلامة التجارية بحلة عصرية للجيل الأصغر سناً وليس لديّ شك في أننا على الدرب الصحيح

نرى إقبالاً كبيراً من السيدات في المنطقة على اقتناء سيارات رولز- رويس إذ لم يعد الأمر حكراً على الرجال فقط



طلال بارا



قال سيزار حبيب المدير الإقليمي لـ «رولز - رويس موتور كارز» الشرق الأوسط وأفريقيا، ان العلامة التجارية ماضية قدما في تقديم إرثها العريق بحلة عصرية لتكون أكثر قربا لفئة المستهلكين الشباب.

وأكد حبيب ان المنافسة الحقيقية بالنسبة لرولز - رويس هي القدرة على الإبداع وإنتاج كل ما هو فريد ومميز حسب رغبة العملاء، مشيرا إلى أن مجموعة طرازاتنا تتمتع بطلب كبير لاسيما فانتوم وكالينان وجوست الجديدة، كما ان هناك إقبالا كبيرا من السيدات في الشرق الأوسط على اقتناء سيارات رولز- رويس.

وعن مستقبل العلامة التجارية، قال حبيب ان كافة طرازات رولز- رويس ستكون كهربائية بالكامل بحلول العام 2030. التفاصيل في الحوار التالي:



تمضي رولز- رويس قدما في تقديم إرث العلامة العريق بثوب عصري، ألا تعتقد أن مهمة كهذه هي غاية في الصعوبة خاصة أنها تتطلب الحفاظ على جوهر العلامة الفاخرة ومواكبة الابتكار في عالم صناعة السيارات في آن واحد؟



٭ واجهت رولز- رويس موتور كارز الكثير من التحديات خلال الـ 117 عاما الماضية، إلا أننا، كالعادة، نجحنا في تخطي هذا التحدي بحرفية ونجاح كبيرين، لا بل وقررنا في خضم الجائحة وتحديدا في سبتمبر 2020 الكشف عن هوية رولز- رويس المحدثة والمصممة بصورة عصرية أكثر من أي وقت مضى، كما قمنا بتقديم سيارة جوست الجديدة كليا في الوقت نفسه ولاقى الأمر أصداء إيجابية واسعة واعتبره الكثيرون خطوة جريئة جدا.



واليوم، نحن نمضي قدما في تقديم رولز- رويس بحلة عصرية للجيل الأصغر سنا وليس لدي أدنى شك في أننا نسير على الدرب الصحيح وحققنا نجاحات كبيرة بفضل استراتيجيتنا وطرازاتنا: فانتوم، جوست، كالينان، رايث، داون وبالتأكيد فئة بلاك بادج.



في الوقت الحالي.. هل تمتلك رولز- رويس أي منافسة حقيقية في سوق السيارات سواء في مستوى الفخامة المترف للغاية أو التخصيص الدقيق الذي تقدمه العلامة التجارية في سياراتها؟



٭ رولز- رويس علامة تجارية عريقة جدا، عملاؤنا هم قادة في مجالاتهم ورواد أعمالهم من النساء والرجال الذين يتطلعون لمكافأة أنفسهم بأفضل وأثمن ما يمكن تعبيرا لأنفسهم عن نجاحاتهم المتواصلة، ولهذا، فإن المنافسة بالنسبة لنا مفتوحة في عالم الفخامة والرقي وكل ما هو مميز ليس فقط في عالم السيارات فحسب، بل أيضا في عالم الموضة، الساعات، العقارات، المجوهرات وحتى الطائرات الخاصة واليخوت.



بالنسبة لرولز- رويس المنافسة الحقيقية هي القدرة على الإبداع وإنتاج كل ما هو فريد ومميز حسب رغبة العملاء، وهذا مجال تخصصنا كدار لتصميم المنتجات الفاخرة.



كيف تقيم أداء رولز- رويس في المنطقة خلال 2021؟



٭ المبيعات في المنطقة خلال العام 2021 فاقت التوقعات، ويمكنني القول ان قائمة الحجوزات على سيارات رولز- رويس ممتلئة بشكل ممتاز للفترة المقبلة.



ما الطراز الأكثر مبيعا من رولز- رويس في المنطقة؟



٭ جميع طرازاتنا تتمتع بطلب كبير لاسيما «فانتوم» و«كالينان» و«جوست» الجديدة كليا التي لقت نجاحا كبيرا وتتميز بمفهوم تصميمي مبتكر يعتمد على البساطة والهدوء وهو أمر نجح مصممونا في ترجمته على أرض الواقع بناء على طلب العملاء.



فبالنسبة الى «كالينان» فهي سيارة جميع الطرقات الفارهة التي تلقى رواجا فاق جميع التوقعات، اما «فانتوم»، فهي قمة الفخامة بالسنبة لنا في رولز رويس وحاملة رايتنا، أما «بلاك بادج»، فهي أيضا تتمتع بإقبال كبير من قبل الفئة الأصغر عمرا ولقد طرحنا مؤخرا بلاك بادج جوست ويمكنني القول بأن الطلب الأول على مستوى العالم كان من منطقة الشرق الأوسط.



ما نصيب النساء من حصة مبيعات رولز رويس في الشرق الأوسط.. هل تشهد المنطقة إقبالا متزايدا منهن؟



٭ نرى إقبالا كبيرا من السيدات في الشرق الأوسط على اقتناء سيارات رولز رويس إذ لم يعد الأمر حكرا على الرجال فقط، وأنا سعيد بنسبة إقبال السيدات لدخول عالم رولز-رويس التي لاتزال في ارتفاع مستمر.



نلاحظ أن رولز رويس باتت تركز أكثر على استهداف شريحة الأثرياء الشباب، هل نستطيع القول بأن هذا التوجه أصبح أساسيا في استراتيجية العلامة التجارية؟



٭ نتائج دراساتنا تشير إلى أن متوسط عمر عملاء رولز-رويس أصبح 43 عاما في السنوات القليلة الماضية بعدما كان حوالي 60 عاما، وهذا دليل على أن الطلب على اقتناء سيارات رولز رويس من الفئة الاصغر عمرا بات كبيرا جدا، نحن نتحدث اليوم عن تطور كبير في مجال التقنيات والعملات المشفرة وغيرها من الأعمال التي يبرع فيها الشباب الذين يحلمون أيضا في اقتناء أحد طرازات رولز رويس، ولعل فئة بلاك بادج هي الأكثر جذبا لهذه الفئة التي تنجح في مجال عملها وفقا لقوانينها الخاصة.



لنتحدث قليلا عن خدمة الابتكار والتخصيص.. وما الذي تشكله منطقة الشرق الأوسط من أهمية لهذه الخدمة؟



٭ دائما نقول إن رولز رويس هي ترجمة لبرنامج بيسبوك للتصميم الحصري، وبيسبوك هو تعبير نقي عن علامة رولز-رويس، فلطالما كانت رولز رويس الانعكاس الأسمى للفخامة والفن والتميز في عالم الصناعات الفاخرة، فهي تمزج بين رؤية عملاء الشرق الأوسط وتصاميمها المبتكرة وتزود منتجاتها بأجمل التفاصيل المصممة حسب الطلب التي تشمل أجود أنواع الجلود والأخشاب والمعادن والأقمشة وخيارات التخصيص المكلفة، في الشرق الأوسط عملاؤنا يتميزون بذوق رفيع ونحن دائما نتطلع لتحقيق رؤيتهم وتطبيقها على ارض الواقع.



كلمة أخيرة؟



٭ اقتناء رولز رويس ليس مرحلة مؤقتة، بل هي رحلة وأسلوب حياة متميزتين لا يمكن لأحد أن يقدمها للعملاء سوى الوكيل الحصري لرولز-رويس موتور كارز.

ولهذا، أدعو العملاء ومحبي علامة إلى التواصل مع الوكيل الحصري في منطقتهم لطلب رولز رويس وتخصيصها ضمن متطلباتهم.



كما أود الاشارة إلى توجهنا لناحية السيارات الكهربائية، لقد أعلنا في شهر سبتمبر الماضي عن سيارة سبيكتر الكهربائية بالكامل والتي سيتم البدء في تسليمها للعملاء في الربع الأخير من عام 2023 وستكون جميع طرازات رولز رويس كهربائية بالكامل بحلول العام 2030.