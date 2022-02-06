مبارك الخالدي



أشاد عضو مجلس إدارة نادي الشباب ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي بفوز فريقه على اليرموك بهدف دون رد والتأهل الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد.



وقال الزنكي عقب المباراة: إن لاعبينا تميزوا بالروح العالية والإصرار لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة العزيزة على قلوبنا والذهاب لأبعد مدى، ونحن نستحق الفوز، فالمباراة كانت مفتوحة من الفريقين ونجحنا في تحقيق الأهم، وهذه هي طبيعة مباريات الكؤوس، فالمهم فيها النتيجة ولن ننظر للأداء بشكل عام خصوصا في هذه المباراة التي شهدت مشاركة وجوه جديدة تحتاج وقتا لتحقيق الانسجام.



وأكد الزنكي ان لدينا الأفضل لتقديمه في القادم من المباريات خصوصا بعد تدعيم الفريق بانتدابات جيدة نأمل أن تحقق الفائدة المرجوة، كما أن ثقتنا كانت ولاتزال كبيرة في لاعبينا أبناء النادي، مطمئنا الجميع على الحالة الصحية للاعبين حسين نادر وعلي مصطفى اللذين أصيبا خلال المباراة.