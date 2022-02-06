ليلى الشافعي



بدعم من الأمانة العامة للأوقاف افتتحت جمعية منهاج الصالحين مركزين لحلقات القرآن الكريم بعدد 25 حلقة للرجال والنساء تستهدف 360 حافظا وحافظة لكتاب الله تعالى.



وقد اعرب رئيس جمعية منهاج الصالحين عبد المحسن بن عريج عن امتنانه وشكره لتبنى الأمانة العامة للأوقاف هذا العمل الجليل من ضمن أعمالها الخيرية الملموسة لخدمة المجتمع الكويتي.



ولفت بن عريج الى أن المركز الأول للحلقات في منطقة الفردوس ويشمل 15 حلقة منها 8 حلقات للنساء والفتيات وعدد 7 حلقات خاصة للرجال والبنين منها 5 حلقات للفتيات وحلقتان للكبار، كما تم افتتاح 10 حلقات قرآن منها 4 حلقات للنساء و6 حلقات للرجال والبنين في مركز خيطان وعلى هذا اصبح مجموع حلقاتنا 25 حلقة للقرآن الكريم.



واشار بن عريج إلى ان حلقات القرآن تحرص أن تتخللها دروس في الآداب الشرعية والاخلاق النبوية ودروس التجويد مع دروس القراءة والكتابة للأطفال ودروس المواعظ والتفسير.