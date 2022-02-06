حصل الباحث في الاقتصاد الإسلامي وعضو مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي د.عبدالله خالد العبدالمنعم على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، حول أطروحته التي جاءت بعنوان «مشروع إصدار النقود الرقمية القانونية من منظور الاقتصاد الإسلامي»، حيث تعد النقود الرقمية القانونية هي العملات الرقمية الصادرة من البنوك المركزية، بخلاف العملات الرقمية غير الرسمية الأخرى كالمشفرة والافتراضية والمستقرة.

وتضمنت الأطروحة مدخلا للعملات الرقمية بشكل عام، وتوصيف لماهية النقود الرقمية القانونية، بالإضافة إلى التجارب والنماذج الدولية لها سواء على صعيد الدول أو المنظمات.