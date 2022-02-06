بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون عن انتهاء إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات من إعداد مشروع العمل الخيري الخاص بشهر رمضان للعام 2022.



وأوضح المصدر أن الوزارة خاطبت الجمعيات الخيرية لتزويدها بكل مشاريع العمل الخيري الخاصة بالشهر الفضيل للحصول على الموافقة الخاصة بها.



وأشار المصدر الى أن الإدارة المعنية باشرت باعتماد المشاريع والموافقة عليها والذي تندرج تحت ضوابط وشروط العمل الخيري، مؤكدا أن الجمع سيكن آليا عبر «الكي نت» أو عبر الاستقطاعات البنكي، مشددا على أن الجمع النقدي والعيني ممنوع بالمطلق.