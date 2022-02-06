مبارك الخالدي



أوضح نائب المدير العام بالهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا آلية تنفيذ المرسوم الخاص بالتفرغ الرياضي والذي تم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا، وذلك خلال مداخلته في برنامج «بين الشوطين».



وقال الملا إن لائحة التفرغ الرياضي الجديدة هي قانون صادر من مجلس الأمة ومنشور بالجريدة الرسمية وهو واجب التنفيذ، وتعتبر المرحلة الاولى للانتقال نحو الاحتراف الكامل، مضيفا أن لائحة التفرغ تضمنت العديد من التعديلات من اجل إحكام الرقابة وتسهيل الأمور الخاصة بالرياضيين، فضلا عن العقوبات التي قد تصل للحرمان من التمتع بالتفرغ لثلاثة مواسم في حال عدم الاستفادة من اللائحة على الوجه الصحيح وفق القانون.



وعن موعد التطبيق والتفعيل للائحة، قال الملا: إننا سنجتمع خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي الاندية والهيئات الرياضية للاستماع لوجهات نظرهم ولتحديد الاعداد المطلوبة والتعرف على كيفية تقديم الطلبات، وستكون كل تفاصيل تقديم الطلبات عن طريق التراسل الالكتروني «اونلاين» فلا يوجد تقديم ورقي، حيث تبدأ بطلب من المتقدم الى الهيئة الإدارية والتي بدورها ترفع الطلب الى الهيئة العامة للرياضة ليتم اعتماده الكترونيا وإرساله الى الجهات ذات العلاقة.



وأوضح ان التفرغ الرياضي سيشمل في المرحلة الأولى الالعاب الجماعية كرة قدم وسلة وطائرة ويد وغيرها، والثانية للالعاب الفردية وتضم اللاعبين الأبطال وذوي المشاركات وأصحاب الميداليات، لافتا الى أن التفرغ يشمل اللاعبين وعددا محدودا من الإداريين وهم المسؤولون عن متابعة اللاعبين من اجل إحكام الرقابة، أما الحكام فسيأتي دورهم في المرحلة الثانية للاستفادة من التفرغ.



وأشار الملا الى ان اجتماعا سيعقد قريبا مع وكيل وزارة التعليم العالي ووكيل وزارة التربية للبحث وتنسيق المواقف بشأن التعارض في بعض الجزئيات الواردة في اللوائح الإدارية لتجنب أي معوقات أمام اللاعبين الطلبة على وجه الخصوص.