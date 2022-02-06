حقق الفريق المكون من المتسابق محمد تركي جمعة ومساعده أحمد النبهان، كأس المركز الأول لفئة قوارب البروكلاس، والفريق المكون من المتسابقين الدوليين بدر الدوسري ومساعده عادل الشريدة كأس المركز الأول في فئة قوارب النزهة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الكويت للقوارب السريعة (قوارب النزهة والبروكلاس) التي تنظمها لجنة القوارب السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي، تحت منظومة الاتحاد العالمي وبدعم كامل من الهيئة العامة للرياضة.



وقد أقيمت الجولة في الواجهة البحرية للمارينا ويفز بإشراف رئيس اللجنة علي الشمالي وحضرها أمين السر العام في النادي خالد الفودري ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي، وجمهور من محبي سباقات القوارب السريعة.



وأسفرت بقية النتائج عن تحقيق الفريق المكون من خلاد عيادة ومساعده محمد عيادة المركز الثاني في فئة البروكلاس، وجاء ثالثا الفريق المكون من عبدالله الشطي ومساعده سعد الخليفة، فيما حقق الفريق المكون من سالم العازمي ومساعده أحمد العازمي المركز الثاني في فئة النزهة، وجاء ثالثا الفريق المكون من أحمد الفصام ومساعده مشاري المري.



وقام الفودري والشمالي والفيلكاوي بتوزيع الكؤوس على الفائزين بمشاركة عدد من أعضاء اللجنتين التنظيمية والفنية، فيما أشاد الشمالي بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العام للرياضة.