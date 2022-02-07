أكد رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس تسابق أهل الكويت وضيوفها نحو دعم مشروع كفالة الأيتام، مبينا أن النجاة الخيرية تكفل آلاف الأيتام في أكثر من 15 دولة حول العالم وتولي هذا الملف رعاية واهتماما بالغين كونه يهتم ببناء الإنسان.

وقال الخميس: نقوم بإيصال كفالات المحسنين يدا بيد مع التوثيق، ونقيم للأيتام الأنشطة الترفيهية والترويحية وبرامج الدعم النفسي، ونغرس في نفوسهم الاهتمام بالتعليم وتحقيق الريادة والتميز، وكذلك أمهات الأيتام نقيم لهن محاضرات دعوية، وتبلغ قيمة كفالة اليتيم خارج الكويت 15 دينارا و25 دينارا داخل الكويت. للتواصل والمساهمة في دعم المشروع الاتصال بـ 95516222.