ندعو أعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إقرار القانون بما يساهم في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية

نهدف لنقل الرياضة الكويتية من الهواية إلى مصاف الاحتراف لتحقيق مصلحة الرياضيين والعاملين في المجال



انتهت لجنة شؤون الشباب والرياضة في اجتماعها من مناقشة مشروع قانون في شأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف)، والاقتراح بقانون بشأن الاحتراف والاستثمار الرياضي.



وقال مقرر اللجنة النائب مبارك العجمي في تصريح صحافي إن هناك توافقا نيابيا حكوميا حول القانون، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل للجنة ورفعه إلى مجلس الأمة، متمنيا الإسراع في إقراره.



وأوضح أن القانون تم العمل عليه لفترة من الزمن من أجل أن يخرج بالصورة التي تليق باسم الرياضة الكويتية، بحضور ممثلي اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة.



وبين العجمي أن التوافق حول القانون كان واضحا سواء من قبل أعضاء اللجنة وكذلك جميع الجهات الحكومية المعنية بتطبيقه كاللجنة الأولمبية وهيئة الشباب والرياضة وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة وهيئة القوى العاملة.



وأضاف أن القانون يهدف إلى مواكبة التطور الرياضي ونقل الرياضة الكويتية من الهواية إلى مصاف الاحتراف الرياضي، ويصب في مصلحة الرياضة الكويتية والرياضيين والعاملين في المجال الرياضي بشكل عام.



وأكد ضرورة العمل من أجل المصلحة الوطنية الرياضية من دون الالتفات إلى ما تطلقه بعض الأصوات التي تنتقد هذا القانون المهم، داعيا أعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إقرار القانون بما يساهم في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية.