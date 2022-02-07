قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس ترافقه الرئيسة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة وفاء الزعابي أول من أمس، بجولة تفقدية في منطقة العمليات المشتركة بالوفرة، وذلك للاطلاع على سير العمل والتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات القائمة في المنطقة بين الجانبين، الكويتي ممثلا في الشركة الكويتية لنفط الخليج، والجانب السعودي ممثلا في شركة شيفرون العربية السعودية.



وكان في استقبال الوزير إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج ممثلة بالرئيس التنفيذي بالإنابة نايف العنزي، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية محمد الزعبي، ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة محمد الحيمر، ورئيس اللجنة التشغيلية بعمليات الخفجي المشتركة قائد بوعركي، وعدد من المديرين بالشركة.

وعلى هامش الزيارة، أكد الفارس حرص وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح العمليات المشتركة التي يقوم بها الجانبان، بما يعكس ويؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية.



وأشار إلى أن الوزارة والشركة الكويتية لنفط الخليج، وبالتعاون مع «شيفرون»، تتخذ جميع إجراءات وسبل الأمن والسلامة لدعم المشروعات الرامية إلى زيادة الإنتاج بما يحقق الجدوى والفائدة الاقتصادية للجانبين.



وثمن الفارس أيضا عمق العلاقات القائمة مع «شركاء النجاح» في شركة «شيفرون»، مؤكدا دورهم البارز والمرتقب خلال المرحلة القادمة لمواجهة كل التحديات التي تأتي في مقدمتها زيادة معدلات الإنتاج ومراعاة مختلف اشتراطات الأمن والسلامة، والاشتراطات الأخرى ذات الشأن البيئي.