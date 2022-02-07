كعادتها، لمع اسم شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني الوكيل المعتمد لسيارات إيسوزو في الكويت في دورة عام 2021 لتقييم مراكز صيانة إيسوزو حول العالم، حيث حصلت على المركز الثاني عالميا من بين 58 وكيلا في مراكز الخدمة وقطع الغيار مما جعلها الشركة الأولى في الشرق الأوسط التي تحقق هذا الإنجاز الرفيع المستوى.



واستندت معايير التقييم الى 3 محاور رئيسية تمثلت في معايير الوكيل، مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم مدير الخدمة، وقد أجرى التقييم وفد رفيع المستوى من مصانع إيسوزو قام بجولة حول العالم لتقييم الوكلاء المشاركين.



معلقا على هذا الإنجاز، قال عبدالغني بهبهاني الرئيس التنفيذي لإيسوزو: إننا فخورون لحصولنا على كأس المركز الثاني في العالم لمراكز خدمة إيسوزو وقطع الغيار، ونحن نهنئ أنفسنا بفريقي إيسوزو اللذين اعتدنا على تميزهما ونشكر جهودهما الكبيرة والمستمرة التي من شأنها زيادة عزمنا وإصرارنا على مواصلة مسيرتنا وسعينا لتلبية كل احتياجات عملائنا وتأديتها على أكمل وجه وتجاوز توقعاتهم، إذ إننا في بهبهاني نؤمن بأهمية تدريب فريق عملنا ونحرص على تطوير مهاراته من خلال عقد ورش عمل مستمرة وإخضاعهم لاختبارات تقييم أداء دورية.



جدير بالذكر أن فريق مبيعات قطع الغيار وفريق الخدمة في إيسوزو بهبهاني يخضعون باستمرار إلى دورات تدريبية عالية المستوى ويعد الفريقان الأفضل من حيث التأهيل والتدريب على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط.



وتعتز شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني بكونها الوكيل الحصري لإيسوزو في الكويت منذ العام 1973، وهي تحرص على توفير قطع الغيار الأصلية بأسعار تنافسية ومراكز خدمة متكاملة بالإضافة الى ورشتين متنقلتين لخدمة وراحة عملائها يديرهما فريق متميز من الفنيين الماهرين والمدربين الحاصلين على اعتماد المصنع، والمعززين من قبله بكل التدريبات والتجهيزات التقنية والمعدات وأجهزة الفحص، التي من شأنها دفعهم الى تقديم أفضل خدمة صيانة لسيارات ومركبات إيسوزو ليس على مستوى الكويت والشرق الأوسط فحسب بل على مستوى العالم ككل.