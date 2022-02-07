حطم المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر أرقام المصري حسام حسن، والجنوب أفريقي بينيدكت ماكارثي، بعد إحرازه هدفين في فوز منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.



وانتصر المنتخب الكاميروني، صاحب التنظيم، في اللقاء بركلات الترجيح، بعد التعادل بين الفريقين (3-3).



ورفع أبوبكر، رصيده إلى 8 أهداف بالبطولة، بعدما سجل 5 أهداف في المجموعات (2 أمام بوركينا فاسو، و2 أمام إثيوبيا، وهدف أمام الرأس الأخضر)، وهدف في ثمن نهائي البطولة أمام جزر القمر.



وكسر نجم النصر السعودي، حاجز الـ 7 أهداف، الذي لم يتجاوزه أي لاعب منذ نسخة بوركينا فاسو 1998، حين تصدر المصري حسام حسن، والجنوب أفريقي بينيدكت ماكارثي، صدارة الهدافين بـ 7 أهداف.



ويتصدر الكونغولي مولامبا نداي مهاجم الكونغو الديموقراطية، صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بنسخة واحدة، عندما أحرز 9 أهداف، في البطولة التي أقيمت عام 1974 في مصر.



ويعد العاجي لوران بوكو هو أول لاعب يحصل على بطولة الهداف في مرتين متتاليتين، عامي 1968 و1970، حيث أحرز 6 أهداف بالبطولة الأولى، و8 أهداف في البطولة الثانية.