أكد المدير التنفيذي للأهلي سعد شلبي أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، قد كلف العامري فاروق نائب الرئيس بتولي ملف التنسيق مع منتخب مصر، لنقل العناصر الدولية إلى الإمارات، عقب لقاء السنغال، أمس، في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



وقال شلبي: «العامري فاروق تواصل مع اتحاد الكرة، وذلك من أجل تجهيز طائرة خاصة لنقل عناصر الأهلي الدولية من الكاميرون إلى الإمارات مباشرة عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال».



وأضاف «رغم الغيابات الكثيرة التي عانى منها الأهلي، فإن الفريق الأحمر قدم مباراة رائعة في مواجهة مونتيري في كأس العالم للأندية، حيث ظهر الجميع بحماس وروح قتالية».



وتابع: «الأهلي منح الأفضلية لمنتخب مصر ورحب باستمرار عناصره مع الفراعنة، وذلك من أجل المنافسة على لقب كأس الأمم، ورغم ذلك تخطي الفريق الأحمر المواجهة الأولى في المونديال».



وزاد: «نأمل بعد عودة العناصر الدولية وصول الأهلي إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية». واقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، بفوز مثير على حساب مونتيري المكسيكي بنتيجة 1-0، على ملعب (محمد آل نهيان) بنادي الوحدة الإماراتي. سجل محمد هاني هدف الأهلي في الدقيقة 53 من عمر المباراة ليمنح الفريق المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المونديال، ويضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي، الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.