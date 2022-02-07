قررت قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي امس بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) تعليق منح اسرائيل صفة مراقب في الاتحاد وتشكيل لجنة مكونة من سبعة رؤساء دول لدراسة الموضوع في وقت لاحق.



وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن «رؤساء الدول والحكومات صدقوا بالإجماع في اليوم الثاني من فعاليات القمة على تعليق القرار الذي اتخذه رئيس المفوضية محمد موسى والمتعلق بمنح صفة مراقب لإسرائيل في الاتحاد الإفريقي».



وأوضح ذات البيان أن القمة اتفقت على تشكيل لجنة تضم رؤساء سبع دول هي السنغال والجزائر وجنوب إفريقيا ورواندا والنيجر والكاميرون والكونغو الديموقراطية.



من جهتها، رحبت جامعة الدول العربية امس بالقرار، وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان له ان «قرار تجميد عضوية اسرائيل لدى الاتحاد الافريقي يعد بمنزلة خطوة تصحيحية وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الافريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري».



وأضاف أبو الغيط أنه «كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة اسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني».