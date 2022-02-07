بيروت ـ عمر حبنجر



تابع اللبنانيون محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان ابن الخمس سنوات عبر وسائل الإعلام، كما في مختلف الأصقاع، ولاحظ النائب فريد هيكل الخازن في تغريدة على «تويتر» كيف أن المغرب من رأس هرمه إلى قاعدته تحرك وحرك معه كل أجهزة الدولة وأزاح جبلا لإنقاذ طفل «بينما في لبنان شعب في قعر جهنم يكتوي يوميا بنار الأزمات المتناسخة، ورأس الدولة في حالة غيبوبة».



في الاثناء، هناك إجماع عربي ودولي على حتمية إجراء الانتخابات في موعدها، لكن الطامحين إلى إلغائها أو تأجيلها، كثر، يضاف إلى ذلك غياب الحماس الشعبي، حيث سيكون الصوت الأقوى فيها للدولار، وعلى الرغم من الرهان الدولي على إجرائها، فقد فتح باب الترشيحات في العاشر من يناير، وحتى اليوم لم يتجاوز من تقدموا بترشيحاتهم أصابع اليد الواحدة، علما أن مهلة الترشيحات تنتهي في 15 مارس، وفي 30 منه يقفل باب التراجع عن الترشيح، أما تسجيل اللوائح فمحدد في 4 أبريل.



وآخر محاولات تطيير الانتخابات تمثلت بعرقلة وزارة الخارجية، الخاضعة لتأثير «وزير الظل» جبران باسيل، تحويل مستحقات البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، رغم ان الأموال المطلوبة جرى تحويلها من مصرف لبنان، ويقول متابعون ان الغاية من ذلك إظهار عجز الحكومة عن دفع مرتبات بعثاتها في الخارج، فكيف سيكون بوسعها تغطية نفقات مشاركة المغتربين في مختلف عواصم العالم؟ وبالتالي يكون الحل بإلغاء انتخابات المغتربين.



وحتى على صعيد التحالفات الانتخابية، فقد برز حتى الآن تحالف «الحزب التقدمي الاشتراكي» مع «القوات اللبنانية» و«حزب الوطنيين الأحرار»، وتحالف «حـــزب الله» و«الـتـيــار الحر» مع العمل الحثيث لضم «حركة أمل» إلى هذا الثلاثي من جانب «حزب الله»، وتحالف «الحزب» مع «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» في بيروت (الأحباش) إنما بعيدا عن اللوائح الموحدة.



وظهر في بيروت والدائرة الثالثة مشروعا لائحتين الأولى برئاسة النائب فؤاد مخزومي والثانية برئاسة رجل الأعمال نبيل بدر، ويحاول الطرفان استقطاب أنصار «تيار المستقبل» العازف عن خوض الانتخابات.



وبقي غامضا موقف رجل الأعمال بهاء الحريري المرتقب حضوره إلى بيروت للمشاركة، ولأول مرة، في ذكرى والده الرئيس الأسبق رفيق الحريري في 14 الجاري، وعلمت «الأنباء» أنه تم حجز جناح في أحد فنادق بيروت الكبرى لبهاء الحريري، ويجري حجز مواعيد له مع المرجعيات الدينية والسياسية، إنما لايزال غامضا ما إذا كان في نيته الترشح شخصيا أم أنه سيكتفي بأن يكون صانعا للنواب، بدل ان يكون نائبا.



البطريرك الماروني بشارة الراعي دعا أمس في عظة الأحد من بكركي إلى التوقف عن ضرب المؤسسات والإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والقضاء، وهي ثلاثية «الاستقرار والأمن والعدالة»، وأعلن شجبه كل محاولة لتأجيل الانتخابات، وطالب بمحاكمة الفاسدين، لا ان تنتقي السلطة شخصا واحدا وتلقي عليه المسؤولية، في إشارة إلى ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الملاحق أمام القضاء.



بدوره، دعا متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة الشعب اللبناني إلى عدم الأخذ بالدعايات الانتخابية وبالتجريح المتبادل، وحث على النظر إلى برنامج المرشحين وخبرتهم.



إلى ذلك، يستأنف مجلس الوزراء جلساته غدا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لمتابعة جدول أعمال من 76 بندا، ويوم الخميس لبت مشروع الموازنة العامة الذي يواجه عقبات كأداء نتيجة وروده من خارج أي خطة إصلاحية كالتي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي يشترط أيضا دخول لبنان بمفاوضات حقيقية معه بعد تحقيق الإصلاحات، وإلا فإن لبنان ذاهب باتجاه «الإعاشة الدولية»، أي دولة فاشلة يعيش شعبها على إعاشة المجتمع الدولي.



أما عن الموازنة العامة والسلفة المطلوبة لكهرباء لبنان، فقد أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن «السلفة لن تكون جزءا من الموازنة»، خلافا لما يطالب به «التيار الحر»، والرأي الغالب هو استخدام السلفة ضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع وتغطية الثغرة النقدية المقدرة بـ 394 مليون دولار، وقال ميقاتي «إما كهرباء كل الوقت أو لا كهرباء».