حيدر: الأغذية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والإسكان أبرز القطاعات للاستثمار في باكستان

أسامة دياب



أكد المستشار السابق في الديوان الأميري الشيخ دعيج جابر العلي، أن الكويت لديها حزمة من الاستثمارات القوية في جمهورية باكستان الشقيقة، وتعمل في المرحلة الراهنة على تطوير وتعزيز الاستثمارات الكويتية في باكستان بهدف تنمية تلك المشاريع بما يعود بالنفع والأثر الإيجابي على كلا البلدين.



وأضاف الشيخ دعيج في تصريحات صحافية على هامش حفل تكريم سفير جمهورية باكستان لدي البلاد سيد سجاد حيدر بمناسبة انتهاء مهام عمله، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تسير في اتجاه تصاعدي، وذلك من خلال تفاعل القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات، مبينا أن المجالات التي تستثمر بها الكويت في باكستان تشمل تشييد محطة للكهرباء من خلال القطاع الخاص الكويتي وباستثمارات ذات نمو مطرد. وأوضح أن رؤوس الأموال الكويتية لديها عدة مساهمات في قطاع البنوك الباكستانية وقد حققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية، مما ساعد على تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين الكويت وباكستان، مشيرا الى أن مجالات التعاون بين الجانبين تشمل عدة مجالات سياحية وصناعية وتجارية واجتماعية وعلمية.



من جانبه، أكد سفير جمهورية باكستان لدى الكويت سيد سجاد حيدر، على عمق العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا إلى أن التعاون يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في الكويت وجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي من الكويت، إضافة الى تسهيل إجراءات المستثمرين الكويتيين في باكستان.



وأضاف السفير حيدر أن هناك عددا من المشاريع التي حددتها حكومة باكستان للاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن فرص الاستثمار للمستثمرين الأجانب متاحة أيضا في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم إنشاؤها في إطار الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني (CPEC)، مشيرا إلى أن باكستان حولت مؤخرا تركيزها من السياسات الجيوستراتيجية إلى السياسات الجيواقتصادية.



وأشار إلى أن باكستان أدخلت مؤخرا سياسات مربحة للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في باكستان تشمل تصنيع الأغذية، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتشييد، والسياحة والضيافة.