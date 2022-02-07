الحرارة ترتفع الثلاثاء والأربعاء ثم تنخفض لثلاثة أيام تالية

نهاية «برد البطين» الأربعاء ودخول «برد العقارب» 10 فبراير



أشار الخبير الفلكي عادل المرزوق الى ان خرائط الطقس في المنطقة الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية تخلو من احتمالات سقوط الامطار خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة تمركز نطاق من الضغط المرتفع تبلغ قوته 1022-1024 مليبار في وسط شبه الجزيرة العربية.



وأضاف: ويسبب هذا الضغط هبوب رياح شمالية الى شمالية غربية نشطة تكون سرعتها بين 21 و30 كلم/ساعة تؤدي الى انخفاض ملموس قليلا في درجات الحرارة، وتكون خلال النهار بين 19 و24 درجة، وفي الليل بين 10 و14 درجة، كما تؤدي الى تكون جو صحو وخال من الغيوم أو تكون فيه رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار العالق خصوصا في البر والمناطق المكشوفة.



وتابع: يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ستتحول الرياح الى رياح جنوبية شرقية او كما تسمى محليا «كوس مطلعي»، مما يؤدي الى ظهور الغيوم العالية وغير الممطرة مكونة طقسا غائما جزئيا خلال هذين اليومين، وترتفع فيه الحرارة قليلا نتيجة هبوب رياح الكوس، ثم تعود الرياح الشمالية الغربية النشطة مرة اخرى، ونلاحظ بمعدل كل ثلاثة أيام تهب فيها الرياح الشمالية انخفاض الحرارة قليلا يعقبها يومان او ثلاثة ايام (رياح الكوس) فترتفع الحرارة قليلا وسيستمر هذا الوضع لمدة أسبوعين تقريبا.



وقال المرزوق: فلكيا، بعد غد الاربعاء ستكون نهاية برد البطين وبرد الشبط ودخول نوء سعد الذابح، حيث تدخل الخميس 10 الجاري فترة برد العقارب ومدتها 27 يوما مقسمة على 3 عقارب، وكل عقرب مدته 9 أيام تبدأ ببرد عقرب السم المعروف بشدة البرودة، ثم السبت 19 الجاري يأتي برد عقرب الدم الذي يعتبر اقل برودة من عقرب السم، ويدخل برج الحوت متزامنا مع برد عقرب الدم، حيث يقال عن دخول برج الحوت انه «في رابع الحوت البرد يموت»، ورابع يوم من برج الحوت هو اليوم الذي يدخل فيه نوء بلع الذي يدخل في 24 الجاري اي قبل العيد الوطني بيوم واحد.



وعن حالة البحر، قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: نتيجة لنشاط الرياح بين معتدلة وعالية، يكون الموج عاليا ويصل الى 1.5 - 3 أمتار تقريبا، وقد تكون في بعض الأيام خفيفة وارتفاعها نحو 60 سم تقريبا، كما ان البحر قد دخل فعلا في تيارات الفساد الصالح للصيد اعتبارا من امس الأحد ويستمر حتى السبت 12 الجاري، وأنسب وقت للصيد من الساعة 3 من بعد الظهر حتى الساعة 5.30 مساء مع «وقفة الماية»، ومن يوم الاحد 13 الجاري حتى الاحد 20 منه ستتحول التيارات البحرية الى تيارات الحمل الشديدة السرعة والاندفاع وغير الصالحة للصيد خلال فترة الحمل.