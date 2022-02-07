عادل الشنان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل حاليا على ترتيب ملفات أهالي مدينة المطلاع وخيطان الجنوبي على النظام الإلكتروني ليتسنى للمواطنين اجراء معاملاتهم «أونلاين» وتسلم شهادات «لمن يهمه الأمر» الموجهة الى بنك الائتمان والبلدية لمواصلة المشوار بعدها واستصدار إذن البناء والحصول على القرض العقاري خلال الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن الشهادات سيكون عددها 11001 شهادة وسيتم منحها لجميع أهالي خيطان الجنوبي بـ 1484 قسيمة، وأهالي الضواحي N5، N6، N7، N12 في مدينة المطلاع بإجمالي 9517 قسيمة موزعة كالتالي:



N6: 2445 ،N7: 2487، N12: 2413 ،N5: 2172.